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ICCIA Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu: "KOBİ'leri desteklemek için İslami finans modellerini yaygınlaştırmalıyız" - Son Dakika

ICCIA Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu: "KOBİ'leri desteklemek için İslami finans modellerini yaygınlaştırmalıyız"

24.11.2021 13:01
ICCIA Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu: "KOBİ'leri desteklemek için İslami finans modellerini yaygınlaştırmalıyız"

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomilerin temelini oluşturan KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla, İslami finans modellerini geliştirip yaygınlaştırmaları gerektiğini belirterek, "Faiz ve kar hırsı üzerine bina edilmiş olan mevcut küresel...

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomilerin temelini oluşturan KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla, İslami finans modellerini geliştirip yaygınlaştırmaları gerektiğini belirterek, "Faiz ve kar hırsı üzerine bina edilmiş olan mevcut küresel finansal sistemin, girişimcileri koruması mümkün değildir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri olarak; birliği, beraberliği, dayanışmayı seferber etmeleri gerekirken, enerjilerini ve kaynaklarını, aralarındaki çekişmelerle heba ettiklerini söyledi.

Muhabbeti güçlendirmeleri ve birleştirici olmaları gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bunun en önemli yolu da ticaret. Çünkü ticaret, en büyük huzur kaynağıdır. Ticaret yapan, ihtilafı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu yönde önemli bir adım daha attıklarını ve ICCIA olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin kuruluş çalışmalarını başlattıklarını, merkezin hukuki kuruluş sürecini tamamladıklarını belirterek, katılımcılardan bu tahkim merkezinin kendi ülkelerinde görünür olması için destek olmalarını istedi.

Bu merkez sayesinde İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip artıracaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Diğer yandan, İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasını (TIPS-OIC) hayata geçirmeliyiz. Vize konusu da sorun olmaya devam ediyor. İnsanlar, girip çıkarken zorluk yaşadıkları ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret yapar, yatırım yapar." ifadelerini kullandı.

"İslami finans modellerini geliştirip yaygınlaştırmalıyız"

ICCIA Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu, salgınla mücadele için ülkelerde aşılama süreçlerine destek olmaları gerektiğini kaydederek, Türkiye'nin ve TOBB'un bu konudaki çalışmalarından bahsetti.

Özellikle düşük gelirli İslam ülkelerinin aşıya ulaşımı için maddi destek oluşturulabileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomilerimizin temelini oluşturan KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla, İslami finans modellerini geliştirip yaygınlaştırmalıyız. Zira, faiz ve kar hırsı üzerine bina edilmiş olan mevcut küresel finansal sistemin, girişimcileri koruması mümkün değildir. Bu yapı, diğer tüm sektörlerinin finans sektörünü beslediği, devamlı kriz üreten, sağlıksız bir hale dönüşmüştür. Bunun sonucunda tüm dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulmuş, ülkeler ve toplumlar arası refah makas gittikçe açılmıştır. Bu çarpık yapının alternatifi olarak İslami finansı öne çıkarmalı, giderek büyüyen fintech uygulamalarıyla entegre ederek, kullanım alanını genişletmeliyiz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ICCIA Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu: 'KOBİ'leri desteklemek için İslami finans modellerini yaygınlaştırmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ICCIA Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu: "KOBİ'leri desteklemek için İslami finans modellerini yaygınlaştırmalıyız" - Son Dakika
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