IEA Başkanı Fatih Birol'a BAE'den en yüksek sivil nişan - Son Dakika
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Ekonomi

IEA Başkanı Fatih Birol'a BAE'den en yüksek sivil nişan

IEA Başkanı Fatih Birol\'a BAE\'den en yüksek sivil nişan

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından, geçen yıl Dubai'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi müzakerelerine katkılarından dolayı ülkenin en yüksek sivil nişanı olan 'First Class Order of Zayed II' ile ödüllendirildi. Birol, ödülü alırken COP28 iklim müzakerelerine sağladığı katkılarından dolayı duyduğu onuru ifade etti.

22.05.2024 19:43
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından, geçen yıl Dubai'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi müzakerelerine katkılarından dolayı ülkenin en yüksek sivil nişanı verildi.

30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihlerinde Dubai'de BAE'nin başkanlığında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) başarıya ulaşmasına katkı sağlayan isimler, Abu Dabi'de düzenlenen törenle ödüllendirildi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, törende ülkesinin en yüksek sivil nişanı olarak nitelendirilen "First Class Order of Zayed II" ödüllerini takdim etti.

IEA'dan yapılan açıklamada, Birol'un COP28 iklim müzakerelerine sağladığı katkılardan ötürü söz konusu nişanla ödüllendirildiği belirtildi.

Törende Al Nahyan'ın IEA Başkanı Birol'u ülkeleri diyalog yoluyla bir araya getirdiği ve BAE Mutabakatı olarak bilinen müzakere sonuçlarına verdiği katkıdan dolayı tebrik ettiği kaydedilen açıklamada, "Al Nahyan, IEA'in, COP28 öncesi üst düzey enerji diyaloğunu sağlamak ve küresel iş birliğini harekete geçirmek için önemli rol oynadığının altını çizdi. Diyaloglar, 2015'teki Paris Anlaşmasının temel hedeflerinden biri olan küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmaya yönelik yol haritaları üzerinde fikir birliği oluşturmaya odaklandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine ver verilen IEA Başkanı Birol, "Bu takdiri Başkan Al Nahyan'dan almak, IEA'deki meslektaşlarımla paylaştığım büyük bir onurdur. Dubai'deki COP28'de verilen enerji taahhütleri ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve bu taahhütlerin dünyanın enerji ve iklim hedeflerine ulaşması açısından ne kadar önemli olduğunu anlatamam." değerlendirmesinde bulundu.

Birol, IEA'in verileri, analizleri, politika tavsiyeleri ve bir araya getirme gücünün bu önemli sonuca yardımcı olmasından gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"COP28 sonuçlarının hayata geçirilmesi için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle birlikte çalışmaya devam etmeyi, küresel ilerlemeyi yakından takip etme çabalarına öncülük etmeyi ve daha da büyük bir azmi teşvik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. COP28, güçlü uluslararası iş birliği sayesinde daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji sistemine doğru anlamlı adımlar atabileceğimizi göstermiştir."

Ödül töreni sonrası AA muhabirine konuşan Birol, "Bu nişan, hem ben hem de IEA için bir onur ve bundan sonraki yapacağımız çalışmalar için de bir teşvik vesilesi." dedi.

Söz konusu nişana layık görülenler arasında eski ABD İklim Özel Elçisi John Kerry, Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın da bulunduğu uluslararası isimler yer aldı.

Geçen yıl yapılan COP28'in sonuç bildirgesindeki en önemli maddeleri arasında küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar üç ve enerji verimliliği ilerleme hızını iki katına çıkarmak ve az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan kayıpların tanzim edilmesi için kurulan Kayıp ve Zarar Fonu yer almıştı.

IEA, zirve öncesinde küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç ve enerji verimliliği ilerleme hızını iki katına çıkarma hedefinin kabul edilmesi çağrısında bulunmuş ve bu hedefin gerçekleştirilebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IEA Başkanı Fatih Birol'a BAE'den en yüksek sivil nişan - Son Dakika

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