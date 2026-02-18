IEA'dan Enerji Güvenliği Vurgusu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Ajansın gelecek yıllarda enerji güvenliği, temiz teknolojilerin benimsenmesi ve uygun fiyatlı enerji konularına yoğunlaşacağını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan IEA Bakanlar Toplantısı, yarına kadar devam edecek.

Birol, toplantıda yaptığı konuşmada, yaklaşık 60 hükümetin temsil edildiği bu etkinliğin, IEA'nın muhtemelen en büyük Bakanlar Toplantısı olduğunu belirtti.

"Dünyamız zor zamanlardan geçiyor." diyen Birol, jeopolitiğin enerji sektörü kararları üzerinde tahakküm kurduğunu söyledi."

Birol, enerji konusundaki kararların fiyat, talep ve tedarik gibi faktörlere dayanmasını umduğunu dile getirerek "Jeopolitik son derece önemli ve enerji üzerinde uzun ve kara bir gölge oluşturuyor." dedi.

Çok sayıda gelişmiş ülkenin elektrik talebinin artmakta olduğunun altını çizen Birol, "Çok sayıda insanın nükleerin geri dönüşüne şaşırdığını görüyorum. IEA için bu sürpriz değildi." değerlendirmesinde bulundu.

IEA bünyesinde kritik minerallerle ilgili bir birim kurduklarını aktaran Birol, kritik minerallerde tedarikteki tekelleşmenin dünya için önemli bir güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.

Dünyanın, uluslararası kurumların da farklı sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Birol, IEA'nın hala çok sayıda ülke ve kurum için cazibe merkezi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birol, "Bu bakanlar toplantısı sırasında dört ülkeyi ağırlayacağımızı sizlerle paylaşmak istedim." diyerek, Kolombiya'yı IEA'nın 33. üyesi olarak karşılayacaklarını bildirdi.

IEA'nın gelecek yıllarda enerji güvenliği, temiz teknolojilerin benimsenmesi ve uygun fiyatlı enerji konularına yoğunlaşacağını belirten Birol, Ajansın verilere dayalı bir kuruluş olduğunun altını çizdi.

"Sahip olduğumuz veri miktarı eşsiz." ifadesini kullanan Birol, veriye dayalı bir kuruluş olmanın taraf olmadıkları anlamına gelmediğini kaydetti."

Birol, "Biz enerji güvenliğinden yana tarafız. Biz uygun fiyatlı enerjiden yanayız. Bizler sürdürülebilir enerji ve herkes için sürdürülebilir enerjiden yanayız." diye konuştu.