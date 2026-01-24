IF Wedding Fashion İzmir\'de son gün defileleri beğeni topladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın son gününde sergilenen defileler büyük ilgi gördü.

Üç gün boyunca, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan, birçok ticari anlaşmaya imza atılan IF Wedding Fashion İzmir, firmaların yeni koleksiyonlarını sergilediği defilelere de ev sahipliği yaptı. Son günde, Tasarımcı Erkan Yılmaz imzalı "World of the Fashion" defilesinde fuara katılan seçkin firmaların tasarımlarının sergilendiği karma defile düzenlendi. Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede ünlü modeller Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ivana Sert, Wilma Elles, Ece Gürsel, Gizem Özdilli, Simge Tertemiz de yer aldı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcılar final defilesini ilgiyle takip etti. Defile sonrası konuşan mankenler, "Üç gün boyunca burada olmak mutluluk vericiydi. Türk modasının gururu olan firmaların tasarımlarını tanıttık. Yorulduk ama değdi" sözleriyle duygularını paylaştı.

"Bütün markaların burada olması gerektiğini düşünüyorum"

Wilma Elles fuarların önemine dikkat çekerek, "Burada olmak artık çok daha önemli. Çünkü artık mağazacılık azalıyor, her şey internet üzerinden ilerliyor. Ama kumaşı, tasarımı, elbiseyi yakından görmek ve hissetmek çok önemli. Üzerimde gördüğünüz elbiseyi ekranda değil, burada dokunarak anlamak mümkün. Bu nedenle herkesin, bütün markaların burada, fuarda olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Anne kız defilesi

Final gününün bir diğer etkinliği ise İzmirli modacı Ayla Ölçer'in, moda tasarım öğrencisi kızı Melisa Ölçer ile birlikte imza attığı defile oldu. Gelinlik ve abiye kıyafetlerin yer aldığı koleksiyon, izleyicilere etkileyici bir moda deneyimi sundu. Duman Ajans organizasyonuyla Serkan ve Gökhan Duman koreografisiyle hayata geçirilen defilede, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen, aralarında Özge Ulusoy ile Wilma Elles'in de bulunduğu, 30 yerli ve yabancı model podyuma çıktı. - İZMİR