Ifo, beş elektrik üreticisinin krizde 20,5 milyar avroya varan ek gelirini hesapladı - Son Dakika
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Ifo, beş elektrik üreticisinin krizde 20,5 milyar avroya varan ek gelirini hesapladı

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Ifo analizine göre Almanya'nın en büyük beş elektrik üreticisi, Eylül 2021'den 2022 sonuna kadar piyasa gücü sayesinde 10,7 ila 20,5 milyar avro arasında ek gelir elde etti. Analiz, rekor fiyatların sadece gaz şokundan değil piyasa yapısından da kaynaklandığını ortaya koydu.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'ne (Ifo) göre, Almanya'nın en büyük beş elektrik üreticisi, sahip oldukları piyasa gücü sayesinde özellikle kriz dönemlerinde daha yüksek fiyatları piyasaya kabul ettirebiliyor.

Münih merkezli Ifo, 2021-2022 enerji krizinde elektrik şirketlerinin piyasa gücünü ve sektörün yapısal zayıflıklarını inceleyen "Enerji Krizinde Piyasa Gücü: 2021/2022 Elektrik Fiyatları Elektrik Piyasasının Yapısal Zayıflıkları Hakkında Neler Ortaya Koyuyor?" başlıklı analizini yayımladı.

Analizde, 2021-2022 enerji krizindeki rekor elektrik fiyatı artışlarının yalnızca yükselen üretim maliyetleriyle açıklanamayacağı belirtilerek, en büyük elektrik şirketlerinin Eylül 2021'den 2022 sonuna kadar piyasa güçleri sayesinde 10,7 milyar ila 20,5 milyar avro arasında ek gelir elde ettiği hesaplandı.

Söz konusu dönemde piyasa fiyatlarının, tam rekabetçi simülasyon fiyatlarının megavatsaat başına ortalama 45 avro üzerinde gerçekleştiği tespit edilen analizde, en büyük beş şirket olan RWE, LEAG, EnBW, Uniper ve Vattenfall'ın ülkedeki konvansiyonel santral kapasitesinin yaklaşık yüzde 56'sına sahip olduğuna ve bu şirketlerin üretimi olmadan arz güvenliğinin sağlanamadığına işaret edildi.

Analizde, Ifo araştırmacılarının piyasada depolama kapasitesinin artırılmasını ve fiyat oluşumunun daha sıkı denetlenmesini önerdiği, mevcut politikaların ise piyasa yoğunlaşmasını artırdığına dikkati çektiği aktarıldı.

Yeni gaz yakıtlı santralleri teşvik eden yasada ihale sınırı bulunmaması nedeniyle ilk ihale turunda sübvansiyonlu kapasitenin yüzde 94'ünün RWE ve LEAG'ye gittiği kaydedilen analizde, bu durumun uzun vadede piyasa yoğunlaşmasını daha da artıracağı uyarısında bulunuldu.

Ifo araştırmacısı Till Fladung, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rekor elektrik fiyatları yalnızca doğal gaz fiyat şokunun bir sonucu değildi, aynı zamanda piyasa gücünün kötüye kullanılmasına olanak tanıyan bir piyasa yapısının da sonucuydu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
EkonomiAlmanyaEnerjiFinansEylülSon Dakika

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