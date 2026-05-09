İGA'dan Borç Açıklaması
İGA'dan Borç Açıklaması

09.05.2026 19:20
İGA, DHMİ'ye borcu olmadığını ve kira bedelinin zamanında ödendiğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) herhangi bir borçlarının bulunmadığını bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, her yıl KDV dahil 1,1 milyar avro kira bedelinin bir sonraki yılın ocak ayı sonunda ödendiği belirtildi.

Haberlerde yer alan 53,7 milyar liralık tutarın da 2025 yılı için tahakkuk eden ve 2026 yılının Ocak ayında ödenen kira bedelinin Türk lirası karşılığı olduğu aktarılan açıklamada, "2025 yılına ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026 tarihinde kesilmiş, ödemesi ise İGA İstanbul Havalimanı tarafından 2026 başında 'vadesinden 1 hafta erken' yapılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı'nın DHMİ'ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

