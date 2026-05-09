İGA'dan DHMİ Açıklaması

09.05.2026 19:20
İGA, DHMİ'nin alacak iddialarını yalanlayarak borcu olmadığını duyurdu.

İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 2022 yılında 138,7 milyon TL olan şirketten alacağının, 2025 sonunda 53,7 milyar TL'ye yükseldiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı, her yıl KDV dahil '1,1 milyar avro' kira bedelini, bir sonraki yılın ilk ayında, ocak ayı sonunda ödemektedir.

Haberde ifade edilen '53,7 milyar TL' de 2026 yılı ocak ayında havalimanımız tarafından ödenen (2025 yılı için tahakkuk eden) kiranın TL karşılığıdır. 2025 yılına ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026 tarihinde kesilmiş, ödemesi ise İGA İstanbul Havalimanı tarafından 2026 başında 'vadesinden 1 hafta erken' yapılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı'nın DHMİ'ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Ekonomi, Finans, Son Dakika

