İGA: Yeni Pist ve Genel Havacılık Terminali Müjdesi

İSTANBUL Havalimanı'nda yatırımların devam ettiğinin altını çizen havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, 4'üncü pist yapımında çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve eylül ayında Genel Havacılık Terminali'nin hizmete açılacağını söyledi.

Havalimanı personelinin katılımıyla her sene geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Skywalkers' renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Havalimanı otopark alanında düzenlenen etkinlikle sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı 'Beyaz Show' ile eğlenceli anlar yaşandı. Beyaz Show'un konuğu olarak Beyazıt Öztürk'ün sorularını yanıtlayan CEO Selahattin Bilgen'e ayrıca ilkokul arkadaşı eski milli futbolcu Tufan Aydın forma ve çektirdikleri bir fotoğrafı hediye etti. Etkinlikte şarkıcı Ümit Sayın ve Reyhan Karaca da konser verdi.

YIL SONU HEDEFİ; 85 MİLYON YOLCU

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "Dördüncü piste ciddi manada ilerledik. Yatırımın önemli bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki yılın ortasında tamamlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra otel ve genel havacılık terminali yatırımımız var. Onları da bu sene içerisinde tamamlayacağımız yatırımlar. 2025 yılın ilk yarısında hem rakamlar hem bütçe hem de bu projelerdeki ilerlemelerde olarak hedeflediğimiz noktalarda ilerliyoruz. Bu yıl da 84 milyonu geçtiğimiz 85 milyon yolcu rakamına yaklaştığımız bir yıl olarak hedefledik. Hem Türk Hava Yolları'nın yeri noktalara uçuş başlatması hem de yeni hava yollarının havalimanımıza gelmesi. Bir süredir Çin'deki uçuş sayılarının artmasıyla alakalı gayretlerimiz vardı. Geçtiğimiz hafta orada haftalık 21 olan uçuş sayısı 49 yükseldi. Bunun da yıllık bazda yaklaşık 1 milyon yolcuya yakın etkisi olacak. İleriye dönük olarak orada çok büyük bir potansiyel var, bunun önü açılmış oldu. Orada 15 yıldır uçuş hakkı sayısı değiştirilmiyordu" dedi.

'ORASI BİZİM İÇİN PRESTİJ PROJESİ'

Yapımı devam eden Genel Havacılık Terminali'nin eylül ayı sonunda hizmete açmak istediklerini ifade eden Bilgen, "Orada işin büyüklüğü yada rakamsal boyutlarının yanı sıra orası bizim için bir prestij projesi. Dünyada örneği olmayan en üst segmentteki yolculara özel bir hizmet vermeyi planladığımız yeni bir iş modeli. Bizim işimizin merkezinde yolcu deneyimi var. İstanbul Havalimanı'nı rakiplerinden ayıran en önemli özellik bu yolcu deneyimini kişiye özel olarak şekillendirmek olması. Biz açıldığımız günden beri farklı yolcu segmentlerine göre kendimizi şekillendiriyoruz. Burada da üst segment ve özel jet kullanan yolcuların yanı sıra, ticari uçuşlarda da misafir edilen yolculara da o deneyimi sunacağız. Özel hizmet almak isteyen yolcular genel havacılık terminalinde farklı bir hizmet alacaklar ve farklı bir yolculuk deneyimi yaşayacaklar" diye konuştu.