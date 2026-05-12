Iğdır'da Azerbaycan Yatırım Konferansı

12.05.2026 19:05
Iğdır'da düzenlenen konferansta Türkiye-Azerbaycan ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatları ele alındı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan'a Yatırım Fırsatları" konferansında bölgedeki yatırım imkanları, lojistik avantajlar, sanayi ve tarım alanındaki fırsatlar ele alındı.

Iğdır Üniversitesi, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası, Iğdır Ticaret Borsası, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret Temsilciliği Ofisi iş birliğinde "Azerbaycan'a Yatırım Fırsatları" konferansı düzenlendi.

Konferansa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Kazım Hüseynaliyev, Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel de katıldı.

Konferansta yapılan konuşmalarda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına dile getirilerek, ekonomik iş birliğinin daha üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTIRILMALI

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, geçmiş yıllarda Nahçıvan'ın birçok ihtiyacını Iğdır üzerinden karşıladığına işaret ederek, iki tarafın ticari ilişkilerden büyük fayda sağladığını söyledi.

Arslan, Nahçıvan ve Azerbaycan'da kurulan fabrikalarla birlikte ihracatta düşüş yaşandığını ancak karşılıklı yatırımların yeniden artırılması gerektiğini ifade etti. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok fabrikanın bulunduğunu belirten Arslan, özellikle tekstil alanında başarılı çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ise konuşmasında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin diplomatik ve ekonomik bağların çok ötesinde olduğunu ifade ederek, "tek millet, iki devlet" anlayışının eğitimden ticarete kadar birçok alanda somut iş birliklerine dönüştüğünü söyledi.

Iğdır'ın Türk dünyasına açılan stratejik bir kapı olduğuna dikkati çeken Gürel, üniversite olarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, uluslararası iş birliklerini destekleyen ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine akademik zemin hazırlayan çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Gürel, Nahçıvan'ın sahip olduğu jeopolitik avantajlar, yatırım dostu yaklaşımı ve gelişen ekonomik altyapısıyla iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

IĞDIR'IN AZERBAYCAN İÇİN ÖNEMİ

Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev de bölgenin ülkesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, düzenlenen toplantıların iş insanları arasında yeni fırsatlar ve ortaklıkların oluşmasına katkı sağladığını söyledi. Azerbaycan'ın yalnızca altı ülkede ticaret temsilciliği bulunduğunu kaydeden Taghiyev, bu temsilciliklerin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına aktif çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Kazım Hüseynaliyev ise konuşmasında, 1990'lı yıllarda Nahçıvan'ın zor ekonomik şartlardan geçtiğini, Türkiye ile kurulan güçlü ilişkilerin bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi. Hüseynaliyev, bugün Nahçıvan'da yatırım yapan iş insanlarına vergi muafiyetleri ve çeşitli kolaylıklar sağlandığını belirterek Türk iş insanlarını yatırım yapmaya davet etti.

Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade ederek, Iğdırlı iş insanlarının Nahçıvan'da yatırımlar yaptığını ve ticari hareketliliğin arttığını söyledi.

Konferansın sonunda Nahçıvan ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yapılabilecek yatırımlarla ilgili sunum gerçekleştirildi. Programda bölgedeki yatırım imkanları, lojistik avantajlar, sanayi ve tarım alanındaki fırsatlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
