Iğdır'da Kayısı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır'da Kayısı Hasadı Başladı

Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır'da havaların ısınması ve meyvenin olgunlaşması ile birlikte kayısı hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgedeki kayısı üreticileri, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Iğdır'ın iklim ve toprak şartları kayısının lezzetini ve kalitesini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Üreticiler, elde ettikleri kayısının taze olarak tüketilmesi durumunda büyük bir tat alınacağını belirttiler.

19.06.2024 16:15
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Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır'da havaların ısınması ve meyvenin olgunlaşması ile birlikte kayısı hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgedeki kayısı üreticileri, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır, tarım alanları ile ekonomiye büyük değer katmaya devam ediyor. Yörenin önemli ekonomik gelirlerinden birini oluşturan ve şehirde 'sarı altın' olarak bilinen kayısı hasadı başladı. Iğdır'ın iklim ve toprak şartları kayısının lezzetini ve kalitesini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu yılın ilk hasat gününde üreticiler, bahçelerindeki kayısı ağaçlarını özenle toplamaya başladılar.

Hasat sezonu boyunca Iğdır çevresindeki köylerde ve kırsal alanlarda da kayısı toplama çalışmaları devam edecek. Üreticiler, elde ettikleri kayısının taze olarak tüketilmesi durumunda büyük bir tat alınacağını belirttiler. Iğdır'da kaysı tüccarı olan Ahmet Savaş; "Biz her yıl Nisan ayında yerinden yani bahçelerden kayısı almaya başlıyoruz. Haziran ayının ilk haftasında da hasada başlıyoruz. Bu yıl kayısı hasadı erken başladı. Her yıl 40 bin ton ürün hasadı oluyordu. Bu yıl bu oran 20 ile 25 bin tona kadar indi. Topladığımız ürünler Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Polonya gibi ülkeler ile iç piyasaya gidiyor. Iğdır'ın bu kaysısı dünyada yoktur" dedi. Her yıl Malatyalılar ile Iğdırlılar arasında bir kapışmaya dönen Iğdır Kayısı mı Malatya kayısı mı soruna Savaş, "Malatya kayısısı kurutmalık Iğdır kayısı sofralıktır. Iğdır kayısının aroması hiçbir yerde yoktur. Biz her yarışa varız" dedi. Bayramdan dolayı fiyatların düştüğünü beliren Savaş; Bayramdan önce kayısı fiyatı 30 ile 35 liraydı. Şu an biraz düşmüş bayram sonrası fiyatların artmasını bekliyoruz" dedi.

Van'dan ailesi ile Iğdır'a kayısı toplamaya gelen Cevdet Demirbaş, "Biz Van'dan 24 kişi ile geldik. Üç yıldır buraya geliyorum. Malı ağaçlardan alırken hassas davranıyoruz. Ürünleri burada 4 kalitede paketliyoruz. Ürünleri depoya gönderiyoruz. Depodan ürünler satışa gidiyor" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Iğdır, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Kayısı Hasadı Başladı - Son Dakika

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