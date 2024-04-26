Iğdır'da Tarımsal Arazi Kullanımı İçin Hibeli Destekler Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır'da Tarımsal Arazi Kullanımı İçin Hibeli Destekler Verildi

Iğdır\'da Tarımsal Arazi Kullanımı İçin Hibeli Destekler Verildi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler kapsamında, hibe destekli sebze fidesi ve soya tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 691 bin 192 adet sebze fidesi ve 3 bin 850 kilogram soya tohumu, çiftçilere dağıtıldı.

26.04.2024 13:48
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Iğdır'da tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi çerçevesinde hazırlanan projeler ile hibe destekli sebze fidesi ve soya tohumu dağıtıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Iğdır İl Özel İdaresinin destekleri ile şehirde tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "Iğdır'da Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirmesi Projesi" çerçevesinde yüzde 50 sebze fidesi ve "Iğdır'da Soya Yetiştiriciliğin Geliştirmesi ve Yaygınlaştırılması" projeleri çerçevesinde de yüzde 75 hibe destekli soya tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Yeni projelerle çiftçilere hibeli desteklerin devam edeceğini belirten Iğdır Valisi Ercan Turan, "Üreten Iğdır bizim en büyük motorumuzdur. Sanayide, ticarette ve bilhassa tarımda günden güne kendimizi geliştiriyoruz. Ülkemizin ticaret hayatına, üretim hayatına çok değerli katkılar sunuyoruz. Tabii Iğdır bir tarım kenti ve ciddi bir tarımsal tecrübeye sahiptir. Hayvancılık tarafında da aynı şekilde süt sağım alanında da çok iyi noktalara geldik, gelmeye devam ediyoruz. Hayvancılığı destekleyeceğiz. Burada şimdi daha önceden de yaptığımız gibi yeni bir proje yaptık. Soya tohumu dağıtacağız. Ayrıca 250 bin fide dağıtacağız" dedi.

Proje çerçevesinde domates, patlıcan ve biber fidesi olarak toplamda 691 bin 192 adet fide 258 çiftçiye dağıtılırken, 3 bin 850 kilogram soya tohumu da 14 çiftçiye dağıtıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Tarımsal Arazi Kullanımı İçin Hibeli Destekler Verildi - Son Dakika

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