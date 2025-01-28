İGİAD Başkanı Yılın Kareleri'ni Seçti - Son Dakika
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Ekonomi

İGİAD Başkanı Yılın Kareleri'ni Seçti

Hüseyin Akça, 2024'ün en iyi fotoğraflarını oyladı, farklı kategorilerdeki eserleri değerlendirdi.

28.01.2025 09:46
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Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akça, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" fotoğrafını seçen Akça, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış" başlıklı karesine oy verdi.

Hüseyin Akça, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın??????? "Şükür" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hüseyin Akça, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGİAD Başkanı Yılın Kareleri'ni Seçti - Son Dakika

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