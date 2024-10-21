İGSAŞ, Alp-Ateş Gübre Fabrikasını Satın Aldı

Ekonomi

İGSAŞ, Hatay'daki Alp-Ateş Gübre Fabrikasını satın alarak yıllık tarımsal üretim kapasitesini 2 milyon tona çıkardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden İGSAŞ, sürdürülebilir büyüme hedefleri kapsamında yeni yatırımlarına devam ediyor.

İGSAŞ, yeni yatırım stratejisinin önemli bir adımı olarak Hatay'ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren Alp-Ateş Gübre Fabrikasını satın aldı. Şirket, bu yeni üretim tesisinin bünyesine katılmasıyla kompoze gübre segmentindeki toplam NPK gübre üretimi kapasitesini yüzde 10'dan 20'ye çıkararak yıllık 2 milyon tonluk üretime ulaştı.

Hatay'daki yeni fabrikasıyla, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinin NPK gübre ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen İGSAŞ, ihracat pazarlarında katma değerli ürünleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yatırım sayesinde 150'si doğrudan, 200'ü dolaylı olmak üzere 350 kişiye de istihdam olanağı sağlanacak.

"Hatay'da yatırım yapmaya önceden karar verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük hasar gören bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek olmak amacıyla Hatay'da yatırım yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Ünal, "Sunacağımız istihdam ve yeni iş imkanlarıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da Hatay'daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yeni yatırımımız ile NPK gübre kapasitemizi yaklaşık 1 milyon, tarımsal üretim kapasitemizi ise 2 milyon tona taşıdık. Bu satın alma, İGSAŞ'ın gübre sektöründeki gücünü daha da pekiştirdi." ifadelerini kullandı.