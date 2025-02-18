İHA Saldırısı, Kazak Petrol Taşımacılığını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İHA Saldırısı, Kazak Petrol Taşımacılığını Vurdu

Transneft, İHA saldırısı sonrası petrol hattı kapasitesinin yüzde 30 azalacağını açıkladı.

18.02.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Kazakistan petrolü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait petrol pompalama istasyonunun, insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle zarar gördüğünü ve kapasitenin yüzde 30 düşeceğini bildirdi.

Transneft'ten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kuban şehrindeki petrol pompalama istasyonuna İHA saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi.

İstasyonun CPC'ye ait Kazak petrolü taşıyan hattı beslediği bilgisine yer verilen açıklamada, istasyondaki onarım işlemlerinin 1,5-2 ay sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, onarım çalışmaları nedeniyle hattın kapasitesinin yüzde 30 düşeceğine işaret edildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İHA saldırısının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu saldırı petrol piyasasının dengesini bozabilir, petrol fiyatlarındaki artışa neden olabilir ve Amerikan şirketlerine doğrudan zarar verebilir." ifadesini kullandı.

CPC, Kazakistan'daki Tengiz sahasında çıkarılan petrolü Rusya üzerinden Karadeniz'e taşıyarak, buradan tankerlerle küresel pazarlara ulaştırıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İHA Saldırısı, Kazak Petrol Taşımacılığını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:42:47. #1.13#
SON DAKİKA: İHA Saldırısı, Kazak Petrol Taşımacılığını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.