İHA Saldırısı, Kazak Petrol Taşımacılığını Vurdu

Ekonomi

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Kazakistan petrolü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait petrol pompalama istasyonunun, insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle zarar gördüğünü ve kapasitenin yüzde 30 düşeceğini bildirdi.

Transneft'ten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kuban şehrindeki petrol pompalama istasyonuna İHA saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi.

İstasyonun CPC'ye ait Kazak petrolü taşıyan hattı beslediği bilgisine yer verilen açıklamada, istasyondaki onarım işlemlerinin 1,5-2 ay sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, onarım çalışmaları nedeniyle hattın kapasitesinin yüzde 30 düşeceğine işaret edildi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İHA saldırısının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu saldırı petrol piyasasının dengesini bozabilir, petrol fiyatlarındaki artışa neden olabilir ve Amerikan şirketlerine doğrudan zarar verebilir." ifadesini kullandı.

CPC, Kazakistan'daki Tengiz sahasında çıkarılan petrolü Rusya üzerinden Karadeniz'e taşıyarak, buradan tankerlerle küresel pazarlara ulaştırıyor.