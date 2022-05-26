İHKİB'den 4 kıtada global pazarlama atağı

Kaya: "ABD'ye olan ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

7-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 25'incisi 7-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Zirveye, 40'ı aşkın ülkeden siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanları katılacak. Zirvenin tanıtım toplantısında konuşan İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya, "23 milyar dolar ihracat için Avustralya'dan Amerika'ya 4 kıtada global tanıtım atağı başlattık. ABD'ye halen bir milyar dolar düzeyinde bulunan ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasını fırsata dönüştürmek için küresel ölçekte bir tanıtım ve pazarlama atağı başlattığını duyurdu. İHKİB'in bu yıl hazır giyim firmalarının Amerika'dan Avustralya'ya 4 kıtada toplam 21 fuara katılımına öncülük edeceği belirtilirken, en önemli ihracat pazarlarına 10 ticaret heyeti düzenleyeceği vurgulandı.

İHKİB iş birliğinde Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 25'incisi 7-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 40'ı aşkın ülkeden siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanlarının katılacağı zirvenin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Yurt dışı fuarlara en çok milli katılım düzenleyen birliğiz"

Toplantıda konuşan İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya, Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye'de uluslararası ölçekte düzenlenen en prestijli sivil toplum organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Küresel sorunların mercek altına alındığı zirvenin Türkiye'nin tanıtımına da katkı sunduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti: "İHKİB olarak biz de moda endüstrimizin, ülkemizin algısını yükseltmek için çalışıyoruz. Pandemi küresel ticarette olağanüstü değişim ve dönüşüme yol açarken fırsatları da beraberinde getirdi. Biz bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için kolları sıvadık. Hazır giyim endüstrimizin tanıtımı konusunda yeni bir atak başlattık. Bu yıl Amerika'dan Avustralya'ya kadar 4 kıtada 21 fuara milli katılım düzenleyeceğiz. Yurt dışı fuarlara en çok milli katılım düzenleyen birliğiz. Almanya ve Avustralya'da düzenlenen iki uluslararası fuara ilk kez milli katılım yapacağız. Avustralya'daki fuarda 'uzak mesafeler bizim için engel değil' mesajı vereceğiz. 2023'te 26 fuara milli katılım için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fuarlarla yetinmeyerek en büyük pazarlarımıza 10 ticaret heyeti düzenleyerek firmalarımızı yüzlerce nitelikli alıcı ile buluşturacağız. 2022'nin ilk ticaret heyetine katılan firmalarımız üç gündür İngiltere'de. Markalı ihracat yapan firmalarımız ile üçüncü büyük pazarımız İngiltere'de yeni iş birlikleri geliştiriyoruz. Önümüzdeki hafta ABD'de spor giyim üreticileri ile ABD'li alıcıları buluşturduğumuz bir ticaret heyetimiz olacak. Yıllık 100 milyar dolar hazır giyim ithalatı olan ABD'ye halen bir milyar dolar düzeyinde bulunan ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. İlki 7 Haziran'da olmak üzere Rusya'ya hazır giyim ve yan sanayi ürün gruplarında iki ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Önümüzdeki aylarda sırada Almanya ve Fransa var. Fransa'da her yıl düzenlenen MAPIC'e organize perakende markalarımızla katılacağız. Özetle bu yıl sektörümüzü en iyi şekilde tanıtabilmek için tüm fırsatları değerlendireceğiz."

"24-26 ağustos tarihlerindeki IFCO için hazırlıklarımız devam ediyor"

Kaya, sektörün yıllardır hayali olan ve şubat ayında İstanbul Ticaret Odası'nın iş birliğinde 500 firmanın katılımı ile ilkini gerçekleştirdikleri IFCO İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın da sektöre sinerji kazandırdığını vurguladı. 35 bin metrekare ile Avrupa'nın en büyük fuarı olan IFCO'yu 12 bini aşkın yabancı alıcının ziyaret ettiğini hatırlatan Kaya, "24-26 Ağustos tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğimiz IFCO için hazırlıklarımız devam ediyor. Ticaret Bakanlığımız tarafından yüzde 50 destek kapsamına alınan fuarımızın ikincisinde hem katılımcı firma hem de ziyaretçi sayısının çok daha yüksek olacağını öngörüyorum. Tüm bu çalışmalarla bu yıl 23 milyar doları geçmeyi planlıyoruz. Orta vadede 40 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"25 yıldır barışa hizmet ediyoruz"

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver de, zirvenin Uzak Doğu'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya tüm coğrafyaların sesini özgürce duyurabildiği serbest bir kürsü olduğunu vurguladı. 1998'den bu yana aralıksız düzenlenen zirvede aralarında cumhurbaşkanlarının da yer aldığı devlet adamlarını, siyasetçileri, diplomatları, akademisyenleri, inanç önderlerini ve iş insanlarını konuk ettiklerini hatırlatan Suver, "Mütevazı bir sivil toplum örgütü için 25 yıldır bu düzeyde bir zirveyi aralıksız düzenlemenin büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. 25 yıldır barışa hizmet ediyoruz. 25'incisini, 'Yeniden, Daha İyisini Yapmak' teması ile düzenleyeceğimiz zirvede yine birbirinden önemli oturumlarımız olacak. Rusya- Ukrayna savaşı ile önemi iyice artan küresel yenilenme ve barış, Covid-19 salgını sonrası dünyada ekonomik, sosyal ve siyasal değişimler, ayak sesleri duyulan küresel gıda krizi en önemli başlıklarımız. Ayrıca iklim değişikliği ve çevre sorunları, ülkelerin kalkınmasında kadın erkek eşitliğinin rolü, değişen dünya koşullarında enerji denklemi ve 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin de aralarında bulunduğu birçok başlığı mercek altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Akkan Suver zirveye Bosna Hersek, KKTC ve Karadağ cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu 40'ı aşkın ülkeden konuşmacının katılacağını sözlerine ekledi. Zirvenin 7 Haziran'da gerçekleşecek gala gecesinde moda tasarımcısı Özlem Erkan son koleksiyonunun sergileneceği bir defile düzenleyecek.