İhracat Akademisi Projesi'nde 8'nci dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşik Krallık Hükümeti'nin Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi iş birliğinde, firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması amacıyla başlatılan İhracat Akademisi Projesi'nde, 8'nci dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.
İhracat Akademisi Projesi kapsamında firmalardan gelen kursiyerlere pazar araştırması ve hedef pazar tespiti, hedef pazarlarda potansiyel alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama gibi birçok konuda eğitimler verildi.
19 firmadan 20 katılımcının yer aldığı projenin 8. döneminde kursiyerlere verilen eğitimler sonrası 13 kişi istihdama kazandırıldı.
Katılımcı kursiyerler, aldıkları eğitim ile birlikte akademinin verimli geçtiğini bu kapsamda yapılan pazar araştırmaları ile kazançlı bir şekilde ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek yaptıkları ihracat ile yeni pazarlara açılmış olmanın memnuniyetini dile getirdiler.
Kursiyerlerin proje hakkındaki görüşlerinin alınmasının ardından İhracat Akademisi eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel ile İnovakademi Danışmanı Gökhan Erol tarafından sertifikaları verildi. - GAZİANTEP
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