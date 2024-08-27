İhracat Akademisi Türkiye\'nin Dış Ticaret Potansiyelini Artıracak

Ekonomi

Asset GLI Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı 2030 yılına kadar 200 bin kişilik ihracat ordusu oluşturma hedefini değerlendirdi. Çakır, bu hedefe ulaşmak için kurulacak olan İhracat Akademisi'nin, Türkiye'nin dış ticaret potansiyelini artırmada kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Asset GLI Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, "Ticaret Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü, kamu, akademi ve özel sektörün güçlerini birleştirerek, dış ticarette profesyonelleşme sürecine katkı sağlayacak. İhracat Akademisi, nitelikli iş gücünü yetiştirmek için gerekli teorik ve pratik eğitimi sunacak" dedi.

Barış Çakır, özellikle yazılım ve teknolojik gelişmelerin önemine dikkat çekerek, "İhracat Akademisi'nin, üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile iş birliği içinde, yazılım ve teknoloji alanında vereceği eğitimler, ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracaktır. Bu akademi, stratejik ihracat pazarlarına erişim ve katma değerli ürünlerin üretilmesi noktasında da önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Çakır, İhracat Akademisi bünyesinde verilecek eğitimlerin, dış ticaretin her aşamasını kapsayacağını belirterek, "Pazar analizi, markalaşma, finansman desteği, lojistik ve gümrük hizmetleri gibi konularda uzman kişiler tarafından verilecek eğitimler, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek. Bu sayede, ihracat süreçlerinin daha profesyonelce yönetilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Barış Çakır, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında eğitim ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Eğitim, her seviyede şart. Bu ve benzeri iş birlikleri, ülkemizin ihracat gücünü artıracak ve küresel piyasalarda daha rekabetçi bir konuma gelmemizi sağlayacaktır" dedi. - İSTANBUL