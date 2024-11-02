İhracat Artarken İthalat Daralıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İhracat Artarken İthalat Daralıyor

İhracat Artarken İthalat Daralıyor

Bakan Şimşek, ekimde ihracatın %3,6 arttığını, ithalatta ise 6 aydır daralma yaşandığını açıkladı.

02.11.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma 6 aydır devam ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma 6 aydır devam ediyor. Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Şimşek, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Artarken İthalat Daralıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 15:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: İhracat Artarken İthalat Daralıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.