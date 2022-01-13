İhracat birim değer endeksi yüzde 9,7 arttı

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endekslerini açıkladı. Buna göre, İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,1, yakıtlarda yüzde 83,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,3 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 21,8 arttı

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,0, yakıtlarda yüzde 34,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 29,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 46,9, yakıtlarda yüzde 137,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 1,5 azaldı

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 9,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ekim ayında 150,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, 2021 Kasım ayında 150,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Kasım ayında 135,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 17,0 artarak, 2021 Kasım ayında 157,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 11,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ekim ayında 101,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11,0 artarak, 2021 Kasım ayında 112,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Kasım ayında 120,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,7 azalarak, 2021 Kasım ayında 114,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Kasım ayında 81,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Kasım ayında 96,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,6 puan azalarak, 2021 yılı Kasım ayında 81,6 oldu. - İSTANBUL