İhracat Rekoru ve İthalat Düşüşü - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Rekoru ve İthalat Düşüşü

İhracat Rekoru ve İthalat Düşüşü

Ticaret Bakanı Bolat, ihracattaki artışın enflasyonu düşürdüğünü ve makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini açıkladı.

27.09.2024 13:28
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, ülkemizde makroekonomik istikrarı güçlendirirken, büyüme kompozisyonunun net ihracat katkısı temelli bir yapıya dönüşmesini sağlamaktadır, enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı vermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zayıf dış talebe rağmen en yüksek Ağustos ayı ihracat rekoru elde edilmiştir; 22 milyar dolar. Ağustos itibarıyla son 1 yıllık mal ihracatımız 262 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Ağustos itibarıyla ithalatımız yüzde 10,7 oranında düşüş ile 27 milyar dolara gerilemiş; son 1 yıllık ithalatımız ise yüzde 8,3 ve 31,0 milyar dolarlık azalma ile 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Ağustos itibarıyla son 1 yıllık dış ticaret açığımız, yüzde 33,6 düşüş ve 39,9 milyar dolar azalış ile 78,7 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 10,3 puan artış ile 2024 Ağustos'ta yüzde 81,5'e, 9,1 puan artış ile 2024 ilk 8 ayda yüzde 75,7'ye, 8,8 puan artışla son 1 yılda yüzde 76,9'a yükseldi. Son 12 aylık cari işlemler açığı da Temmuz 2024 verileri itibarıyla 19,1 milyar dolara gerilemiştir. Mayıs 2023'teki 57,0 milyar dolara kıyasla 37,9 milyar dolarlık bir azalış başarılmıştır. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, ülkemizde makroekonomik istikrarı güçlendirirken, büyüme kompozisyonunun net ihracat katkısı temelli bir yapıya dönüşmesini sağlamaktadır, enflasyonun düşürülmesi çabalarımıza katkı vermektedir. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ile küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak ihracat için destek programlarımız, yurtdışı ticaret diplomasi faaliyetlerimiz yurtdışı temsilciliklerimiz ve dünyadaki güç konjonktürde bile cansiperane ihracat için koşturan ihracatçılarımızla beraber sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı azim ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Rekoru ve İthalat Düşüşü - Son Dakika

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