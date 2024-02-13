İhracat ve İthalat Birim Değer Endeksleri Açıklandı

İhracat birim değer endeksi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,2, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi 2023 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,2, yakıtlarda yüzde 15,5 düştü, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise değişmedi.
İthalat birim değer endeksi, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 6,5 geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 22,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 düştü.
İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 yükseldi
İhracat miktar endeksi, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5 ve yakıtlarda 31,9 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 azaldı.
İthalat miktar endeksi Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 4,8 azalış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 ve yakıtlarda yüzde 4,9 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azalış kaydetti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 6,5 artarak 162,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2022'de 159,2 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 5,7 artışla Aralık 2023'te 168,3 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre geçen yılın kasım ayında 123,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azalarak, aralık ayında 122,6 değerini aldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de Aralık 2022'de 132,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 azalarak, Aralık 2023'te 130,2 olarak belirlendi.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2022'de 82,4 olan dış ticaret haddi, 4,6 puan artışla Aralık 2023'te 87 olarak kayıtlara geçti.
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