İhracat ve Türk Diasporası Ödül Töreni New York'ta düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat ve Türk Diasporası Ödül Töreni New York'ta düzenlendi

İhracat ve Türk Diasporası Ödül Töreni New York\'ta düzenlendi

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törende, ihracat ve Türk diasporası alanında başarı ve katkılarıyla öne çıkanlar ödüllendirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) işbirliğinde gerçekleştirilen 'İhracat ve Diaspora'da Geleceğin 100'leri Ödül Töreni'nde Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk sivil toplum kuruluşlarının güçlü bir diasporaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Türkiye'nin ikinci yüzyılında daha çok çalışmak ve başarılı olmak zorunda olduklarını belirterek, Türkiye'nin küresel ticaret ve diasporada daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.

20.05.2024 05:41
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NEW New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törende, ihracat ve Türk diasporası alanında başarı ve katkılarıyla öne çıkanlar ödüllendirildi.

"İhracat ve Diaspora'da Geleceğin 100'leri Ödül Töreni", Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) işbirliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, buradaki konuşmasında, özellikle ABD gibi sivil toplum kuruluşlarının etkili olduğu bir ülkede güçlü bir diasporaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ABD'de bazı ülkelerin güçlü diasporalarının olduğuna işaret eden Özgür, bu kapsamda Türk sivil toplum kuruluşlarına önemli işler düştüğünü ifade etti.

Özgür, TASC'nin bu alandaki boşluğu doldurmak için önemli bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, son yıllarda Türkiye'ye karşı diğer lobilerce yürütülen faaliyetlere cevap verilmesi noktasında ilerleme kaydedildiğini anlattı.

Bu kapsamda Türkiye'nin etkin kuruluşlarından biri olan MÜSİAD'ın New York şubesini açmasının da önemli bir adım olduğunu dile getiren Özgür, "MÜSİAD'ın taşıdığı potansiyeli, sahip olduğu bilgi birikimini, tecrübesini ABD'ye aktarması için artık zaman gelmiş bulunuyor." dedi.

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde işimiz çok, vaktimiz az"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Derneğin yurt dışında 83 ülkede 99 şube ve irtibat noktasına sahip olduğunu kaydetti.

Yaptıkları faaliyetlerde Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için fayda üretmeye çalıştıklarına dikkati çeken Asmalı, ülkenin son 20 yılda birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getirdi.

Asmalı, Türkiye'nin ikinci yüzyılında daha çok çalışmak ve başarılı olmak zorunda olduklarını vurgulayarak, bunun için de kendilerine büyük görev düştüğünü anlattı.

ABD'nin dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik gücü olduğunun altını çizen Asmalı, "Burada faaliyetlerimize çok daha sistemli, prensipli ve stratejik şekilde çalışmalıyız." dedi.

Asmalı, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu ancak mevcut hacmin 30 milyar dolar seviyelerinde bulunduğunu ifade ederek, "Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var, işimiz çok, vaktimiz az. Dolayısıyla hep birlikte bu çalışmaları yoğunlaştırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin küresel ticaret ve diasporada daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacağız"

TASC yöneticilerinden Avukat Seyit Şahin, Türkiye'nin küresel varlığını güçlendirme ve uluslararası ilişkileri pekiştirmeye katkıda bulunanları takdir ettiklerini anlattı.

Komite olarak Türk-Amerikan toplumunun sesini duyurmak ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını söyleyen Şahin, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı ticaret hacminin hızla büyüdüğünü kaydetti.

Şahin, bu büyümenin ekonominin gücünü ve Türkiye'nin küresel pazarlardaki etkinliğini yansıttığına değinerek, "Hem ABD'ye olan ihracatımızı artırmak hem de diasporadaki vatandaşlarımızın katkılarını daha da ön plana çıkartmak bizim için büyük hedeftir. Hep birlikte çalışarak Türkiye'nin küresel ticaret ve diasporada daha güçlü konuma gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ihracat ve Türk diasporası alanında başarı ve katkılarıyla öne çıkanlara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İhracat ve Türk Diasporası Ödül Töreni New York'ta düzenlendi - Son Dakika

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