İhracatta Ocak Ayı Verileri: 42 İl Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İhracatta Ocak Ayı Verileri: 42 İl Artış Gösterdi

Ticaret Bakanlığı, ocak ayında 42 ilde ihracatın artış gösterdiğini ve 4 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını açıkladı. İstanbul, en yüksek ihracatı yapan il olurken, Kocaeli ve İzmir de dikkat çeken rakamlar elde etti.

08.02.2025 11:27
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TİCARET Bakanlığı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 42 ilde ihracatın arttığını, 4 ilde de 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre; 4 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 42 il ihracatını artırdı. İstanbul, 4 milyar 854 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il olurken; ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. İstanbul'u, 2 milyar 655 milyon dolar ve yüzde 8,5 artışla Kocaeli, 2 milyar 9 milyon dolar ve yüzde 2,5 yükselişle İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 1 milyar 211 milyon 583 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bunu, 448 milyon 915 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 425 milyon 994 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

KOCAELİ VE İZMİR'DE İHRACAT

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 24 milyon 85 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Bunu, 241 milyon 672 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 197 milyon 219 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti. İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 589 milyon 560 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 167 milyon 639 bin dolarla demir ve çelik, 160 milyon 374 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

İstanbul'un en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında, 587 milyon 909 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer alırken, 354 milyon 909 bin dolarla Almanya ve 349 milyon 405 bin dolarla ABD izledi. Kocaeli, en fazla ihracatı 259 milyon 792 bin dolarla Almanya, 249 milyon 741 bin dolarla İngiltere ve 193 milyon 945 bin dolarla Slovenya'ya yaptı. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler de 183 milyon 185 bin dolarla Almanya, 168 milyon 889 bin dolarla ABD ve 111 milyon 653 bin dolarla Slovenya oldu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, İhracat, Ekonomi, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Ocak Ayı Verileri: 42 İl Artış Gösterdi - Son Dakika

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