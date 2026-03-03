İhracatta Şubat Ayında Artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen ay 50 ilin ihracatını artırdığını belirterek, "En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı." dedi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Bakanlıkta gerçekleştirilen ve şubat ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, bölgesel gerilimlere dikkati çekti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaya işaret eden Gültepe, Suriye ve Gazze'de olduğu gibi savaş ve çatışmaların en çok kadın ve çocukları mağdur ettiğini söyledi.

Çatışmaların, insani dramların yanı sıra küresel ticarette de telafisi güç hasarlar bıraktığını vurgulayan Gültepe, artan enerji maliyetlerinin, uzayan lojistik süreçlerin faturasını yine en çok sivillerin ödemek zorunda kaldığını ifade etti.

Gültepe, şubatta, 21 milyar 65 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve yıllık bazda yüzde 1,6 artıda olduklarını aktararak, hizmet ihracatının da 7 milyar dolar düzeyinde olduğunu bildirdi.

Mal ihracatında alt kırılımlara bakıldığında, 14 sektörün ihracatını artırdığına dikkati çeken Gültepe, 12 sektörün şubatı ekside tamamladığını aktardı.

Gültepe, ilk 5 sektör sıralamasında otomotivin açık ara liderliğini sürdürdüğünü belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Geçen ay otomotiv ihracatımız yüzde 19'un üzerinde artışla 3,5 milyar dolara ulaştı. Kimya ihracatımız, yüzde 7 azalmakla birlikte 2,3 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Elektrik-elektronik yüzde 9 artışla 1,4 milyar dolar, hazır giyim yüzde 2 düşüşle 1,3 milyar dolar, yüzde 3 daralan çelik sektörümüz ise 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. TİM verilerine göre geçen ay 50 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Şubatta 950 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalar ihracatımıza 65 milyon dolarlık katkı verdi. Birim ihracat değerindeyse olumlu bir gelişme var. Yüzde 13 artan birim ihracat değerimiz, 1,7 dolarla son 5 yılın en yüksek ikinci rakamına ulaştı. Parite geçen ay ihracatımıza 1,2 milyar dolar katkı verdi. Yani parite katkısı olmasaydı şubat ayını yaklaşık yüzde 4 eksiyle tamamlayacaktık."

En çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olduğuna işaret eden Gültepe, 38 ülkede yüzde 50'nin üzerinde artış kaydettiklerini söyledi. Gültepe, toplamda 127 ülkeye ihracatın arttığını, 90 ülkeye ise düştüğünü bildirdi.

Bu ay 8 ülkeyle ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirilecek

Gültepe, Türkiye ekonomisinin, 2025'in son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdüğüne dikkati çekerek, böylece üst üste 22 çeyrek devam eden büyüme serisi yakaladıklarını ifade etti.

Geçen yıl büyümenin yüzde 3,6 olduğunu ve son çeyrekte büyümeye en yüksek katkıyı hane halkı tüketiminin verdiğini vurgulayan Gültepe, net ihracatın ise eksi 1,4 puanla büyümeyi aşağı çektiğini anlattı.

Gültepe, mal ve hizmet ihracatının katkısının da 0,5 puan negatif olduğuna işaret ederek, 2025'in hiçbir çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkı veremediğini dile getirdi.

Büyümenin en az yarısının üretim ve ihracattan gelmesi gerektiğini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Ülkemiz açısından bu tablonun daha sağlıklı olacağına inanıyoruz. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak, tüm olumsuzluklara rağmen orta ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yoğun bir heyet programı yürütüyoruz. Şubatta ABD, Azerbaycan, Romanya, Fas, İspanya ve Filipinler dahil olmak üzere 17 ülkede heyetlerimizi tamamladık. Bu ay Rusya, İspanya, Yunanistan, İngiltere, Kazakistan, ABD, Gana ve Mısır'da sektörel ve genel ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz. Ocak ayındaki düşüşün ardından şubatta sınırlı da olsa yeniden artıya geçmemiz kuşkusuz önemliydi. Önümüzdeki aylarda, çok daha yüksek artış oranlarını sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz."