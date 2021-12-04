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İhtisas gümrüğü uygulamalarında düzenlemeye gidildi - Son Dakika

İhtisas gümrüğü uygulamalarında düzenlemeye gidildi

04.12.2021 11:29
İhtisas gümrüğü uygulamalarında düzenlemeye gidildi

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için geçerli ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muafiyetlerin, Birleşik Krallık için de uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için geçerli ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muafiyetlerin, Birleşik Krallık için de uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapan tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemelerle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte olan STA çerçevesinde, AB üyesi ülkeler için geçerli olan ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muafiyetlerin, Birleşik Krallık için de uygulanması sağlandı.

Ayrıca, kozmetik eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri için yetkili olan gümrük müdürlüklerine ilaveten, Derince ve Esenboğa gümrük müdürlükleri de yetkilendirildi.

Pil ve akümülatörlere ihtisas gümrüğü uygulaması

Otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, halihazırda yetkili olan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra Aksaray, Halkalı Gar (demir yolu taşımacılığıyla getirilmesi kaydıyla), İzmit ve Yalova gümrük müdürlüklerinden de gerçekleştirilebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflarla sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri ise eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilecek.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhtisas gümrüğü uygulamalarında düzenlemeye gidildi - Son Dakika Ekonomi


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