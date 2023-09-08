İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 50'yi aştı

Türkiye Cumhuriyet Mertez Bankası (TCMB) verileri ticari kredilerde faiz artışlarında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. 1 Eylül itibariyle 1-3 ay vadeli ortalama mevduat fazi yüzde 37,6, ticari krediler yüzde 37,9 olurken, ihtiyaç kredilerinde faiz ise yüzde 53 seviyesine çıktı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Eylül itibariyle 75 milyar lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 349 milyar 698 milyon liradan 10 trilyon 424 milyar 761 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 42 milyar 535 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 934 milyar 627 milyon lira oldu.

KREDİ BÜYÜME HIZINDA ARTIŞ

BDDK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme kredilerin dip seviyesinden çıkışa işaret etti. 1 Eylül itibariyle büyüme tüketici kredilerinde yüzde 22,9 ve ticari kredilerde yüzde 6,5 olarak kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1.4 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Tüketici kredileri tutarı, 1 Eylül itibarıyla 4 milyar 351 milyon lira artışla 1 trilyon 438 milyar 525 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 447 milyar 669 milyon lirası konut, 87 milyar 447 milyon lirası taşıt ve 903 milyar 409 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 507 milyon lira artarak 1 trilyon 208 milyar 805 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,6 artışla 992 milyar 296 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 419 milyar 545 milyon lirası taksitli, 502 milyar 752 milyon lirası taksitsiz oldu.