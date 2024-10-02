IJS Istanbul Jewelry Show 2023 Başladı

Ekonomi

Uluslararası mücevher endüstrisinin en önemli buluşmaları arasında yer alan IJS Istanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Sektöründe dünyanın en büyük 5 fuar etkinliği arasında yer alan ve 56'ncısı düzenlenen Istanbul Jewelry Show'un başlaması dolayısıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Yarı değerli taş, inci, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, kalıp, vitrin dekorasyon, makine ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ve aydınlatmanın dahil olduğu birçok ürün grubunun bir arada sergilendiği fuar, geniş bir yelpazede düzenleniyor.

Sektörün ticaretine ve ihracatına doğrudan katkı sunan ve küresel mücevher dünyasının ilgi gösterdiği fuarda, 1000'den fazla katılımcı marka en yeni tasarımlarını ve 2025 yılı koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Uluslararası mücevher endüstrisinin IJS Istanbul Jewelry Show çatısı altındaki yılın ikinci buluşması olan fuar, 5 Ekim'e kadar sektör profesyonellerine açık kalacak.

"180 ülkeden 1000 kişilik alım heyeti geldi"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, AA muhabirine, 3 aylık bir çalışma sonrası fuarın hayata geçirildiğini belirterek, etkinliğe ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Türkiye'nin mücevherdeki potansiyeline işaret eden Yakın, "Bugüne kadar 10-11 yabancı firma katılırken 69 yabancı şirket katılıyor. Türkiye'deki pasta yurt dışındaki şirketlerin de ilgisini uyandırdı. Ancak altın ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılması lazım. Bu kotalar ve farklar devam etmemeli, ihracatın önü açılmalı." diye konuştu.

Yakın, yabancıların fuara artan ilgisine işaret ederek, "180 ülkeden, 680 firmadan 1000 kişilik alım heyeti geldi." dedi.

"Dünya mücevher sektörü için en önemli ticaret adreslerinden"

IJS Kurucu Ortağı Şermin Cengiz de 56'ncısını düzenledikleri IJS Istanbul Jewelry Show'un dünya mücevher sektörü için en önemli ticaret adreslerinden olduğunu vurguladı.

Sektörel ihracata doğrudan milyonlarca dolarlık katkı sağlayacakları bir organizasyonu daha başlattıklarını dile getiren Cengiz, "IJS'nin, sektör ticaretine sağladığı katma değer dışında, dünya mücevher endüstrisinin geleceğine yön veren önemli bir misyonu da bulunuyor. Fuar boyunca düzenleyeceğimiz birbirinden özel etkinlikler, mücevher sektörüne ilham olacak." diye konuştu.

Galata Kulesi maketinin yapımı 4 bin 500 saat sürdü

Fuarda ilgi çeken ürünler arasında yapımında 44 kilogram gümüş ve 2 kilogram altının kullanıldığı Galata Kulesi maketi ilgi çekiyor.

Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 120 santimetre yüksekliğe sahip olan ve tasarımı 3 bin saat süren maket, 5 kişi tarafından 4 bin 500 saat süren çalışma sonucunda el emeğiyle üretildi.

Yetkililer, istenilmesi durumunda maketin ilerleyen zamanlarda Galata Kulesi'nde sergilenebileceğini bildirdi.

3,5 milyon liralık 34,5 karat bileklik

Fuarda öne çıkan ürünler arasında 3,5 milyon liralık değere sahip 34,5 karat pırlanta bileklik de yer alıyor.

Her biri 1,5 karat olan 23 pırlantanın kullanıldığı ve su yolu bileklik olarak adlandırılan takı ilgi görüyor.

Fuar boyunca, mücevhercilere ilham olacak etkinlikler düzenlenecek

4 gün sürecek IJS Istanbul Jewelry Show'da, uluslararası mücevher sektörünün geleceğine yön vermesi beklenen etkinlik ve sunumlar da gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen trend belirleyici firmalarından WGSN'nin IJS için özel olarak hazırladığı ve fuar sırasında sunumunu yapacağı trend raporu, mücevher üreticilerinin 2025 koleksiyonlarına ilham olacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek ve kuyumculuk alanında sanata ve sanatçılara katkılar sunan "Art for Jewellery: Inspiration Hub" etkinliği, mücevher ustalarının en yeni koleksiyonlarını sergilediği Designer Club özel bölümüne ev sahipliği yapacak.