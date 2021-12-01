İki taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Ankara'da bir taşınmaz ile Erzincan'da bulunan Girlevik II-Mercan Hidroelektrik Santrali'nin (HES) özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Söğütözü Mahallesi'ndeki 24 bin 936,06 metre kare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 533 milyon lira ile Sınırlı Sorumlu Anka Kervansaray Konut Yapı Kooperatifi tarafından verildi.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait, Girlevik II - Mercan HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi sunan 135 milyon 500 bin lira ile Tayfurlar Enerji Elektirik Üretim AŞ oldu.