İki Ülkeden Net Sıfır Emisyon İşbirliği

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile iki ülkenin net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için geliştirdikleri politikaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bowen ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji dönüşüm sürecinde yaşanan zorlukları ve fırsatları ele aldık. Ülkelerimizin net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için geliştirdiği politikaları istişare ettik. Bu hedef doğrultusunda ortak fayda sağlayabileceğimiz olası enerji işbirliklerini değerlendirdik."