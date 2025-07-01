İkinci El Araç Piyasası Faizlerle Canlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İkinci El Araç Piyasası Faizlerle Canlanacak

İkinci El Araç Piyasası Faizlerle Canlanacak
01.07.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da galericiler, faizlerin düşmesiyle ikinci el araç piyasanın canlanacağını öngörüyor.

Konya'da galericiler, ikinci el araç satışta fiyatların şu an için uygun olduğunu, faizlerin düşürülmesiyle piyasanın rahatlayacağına dikkat çekiyor.

Konya'da son 1 yılda ikinci el araç satış rakamları sabit bir şekilde seyrediyor. Galerici esnafı, döviz kurunun yükselmesinin araç fiyatlarının yükselmesine kapı aralayacağına, Merkez Bankasının ise faiz düşürme kararı ile piyasanın rahatlayacağına dikkat çekiyor.

"Faizler düştüğü zaman piyasanın daha hareketleneceğini bekliyoruz"

Döviz kurundaki hareketlilikle beraber piyasa hareketliliğinin sakinliğini koruduğunu anlatan Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "İkinci el araç piyasası geçen yıla göre sabit devam ediyor. Araç satış rakamlarında çok bir farklılık yok ama Kurban Bayramı öncesinde piyasa bir nebze hareketlendi. Tabii hem Kurban Bayramı hem de yaz sezonu olduğu için insanlar tatile, memleketlerine gitmek için otomobil almayı ön plana koydu. Yakınımızda İran- İsrail savaşı haliyle piyasalarda bir olumsuz etki oluşturdu. Lakin beklentimiz daha iyi olacağı yönünde. Tabii burada ülkemizdeki ticaretin en önemli noktası şu an araçlarda özellikle faizlerin düşmesi. Faizlerin düşmesini niye bekliyoruz dersek, hem araç alacak için kullanacağı kredi noktasında hem de faizli mevduattan kazanç bekleyenlerin bankadaki parası. Tabii bu direkt aslında piyasayı olumsuz etkilemiş oluyor. Tabii bizim burada özellikle devletimizden beklediğimiz son zamanlarda Merkez Bankası faizleri sabit tutuyor, faizlerin bir an önce düşürülmesi. Faizler düştüğü zaman direkt bütün sektörler birbirine bağlı olduğu için piyasanın daha hareketleneceğini bekliyoruz" dedi.

"Müşteri aracını getirdiği zaman hızlı bir şekilde, kolayca satabiliyor"

Araç alışverişinde normal fiyatlar üzerinden işlem yapılması durumunda satışların sürekliliğinin devam ettiğine değinen Acıbadem, "Vatandaşlarımız değil, aslında esnafımız araç bulma noktasında zorlanıyor. Yani kullanıcı, bireysel müşteri aracını getirdiği zaman hızlı bir şekilde, kolayca satabiliyor. Tabii haliyle örnek vermek gerekirse, internet ortamında da mesela aracın değerini yüksek bir bedelden yazan kişinin aracı satılmaz bekler. İlanların hepsine sonuçta tüketici bakıyor, inceliyor ve en uygun hangisi ise o araca yöneliyor. Ama siz aracı eğer acil satmak istiyorsanız internet ortamında aracın normal fiyatını yazmanız durumunda direkt araca kullanıcı kolayca ulaşabilir. Hiç kimse sıfır araçlar noktasında ya da ikinci el araçlar noktasında rakamın düşeceğini beklemesin. Çünkü döviz kuru geriye düşmediği sürece ki o da imkansız gözüküyor hiçbir şekilde fiyatların geri düşeceğini düşünmüyoruz. Her geçen gün döviz kuru da ufak ufak artıyor. Haliyle direkt araç fiyatlarına yansıdığından dolayı bence araç almanın tam zamanı" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Döviz, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Piyasası Faizlerle Canlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlamış
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
15:58
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
15:42
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
15:41
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor Tarih verildi
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi
15:37
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
15:22
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
15:19
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
15:16
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 11:48:22. #7.11#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Piyasası Faizlerle Canlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.