İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı

06.06.2022 13:21

İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı İlanlar bir gün yayında kalmıyor İkinci el araç piyasası Kurban Bayramı öncesi canlılık kazandı.

İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı

İlanlar bir gün yayında kalmıyor

İSTANBUL - İkinci el araç piyasası Kurban Bayramı öncesi canlılık kazandı. Bayramın yaklaşmasıyla otomobillere talep arttı. İkinci el otomobil pazarlarında araç alacak vatandaşlar ekspertiz sırasına girdi. Oto galericiler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla piyasanın canlılık kazandığını belirtti.

İkinci el araç piyasasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Bayramın yaklaşmasıyla tatile gidecek vatandaşlar otomobillere yöneldi. Otomobil pazarlarında araç alacak vatandaşların ekspertiz sırasına girdiği görüldü. Yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyleyen oto galericiler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla piyasanın canlılık kazandığını belirtti. Öte yandan galericiler, sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının ikinci el araç fiyatlarını etkilediğini söyledi. Galericiler, çip krizinin çözülmesi durumunda ikinci el araç fiyatlarının geri çekilebileceğini aktardı.

"Piyasa canlılık kazandı"

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çifçi, "Ayrıca okulların tatil olması ve yaz dönemine girilmesi piyasayı her zaman canlandırıyor. Şu dönemde piyasa canlılık kazandı diyebiliriz. Genel piyasadan bahsedecek olursak, ikinci el araç piyasasında zor dönemler geçirdik ve zorlanmaya devam ediyoruz. Zorlanma sebebimiz de sınırlı sayıda gelen sıfır araçların piyasaya yeterince girmemesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı ikinci el araç fiyatları artıyor. Kurban Bayramı veya tatil öncesinde araç almaya çalışanlar daha yüksek fiyatlardan araç alabiliyor" dedi.

"Yıl sonu çip krizinin biteceği konuşuluyor"

Sıfır araç tedarik sıkıntısının tüm dünyada devam ettiğini dile getiren Çifçi, "Çip krizinin altıncı ayda biteceği söyleniyordu ancak sıkıntı devam ediyor. Yıl sonu çip krizinin biteceği konuşuluyor. Bu krizin giderilmemesi, piyasaya yeterince sıfır aracın gelmesini engelliyor. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sıfır araç tedarik sıkıntısı yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çip krizinin çözülmesiyle ikinci el araç fiyatları düşebilir"

Otomotiv sektöründe Ukrayna - Rusya savaşından kaynaklanan sıkıntılar da yaşandığını belirten Çifçi, "Ukrayna otomotivde önemli bir rol oynuyor. Ukrayna otomotiv sektörüne kritik parçalar üreten bir ülke. Çip krizinin çözülmesi durumunda piyasaya daha fazla sıfır araç girecek. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının biraz da düşebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Araç almaya gelen Oktay Aslanoğlu, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Zaten bir otomobile ihtiyacımız vardı. Memlekete gitmek için bayram gelmeden araç almak istedik. Araçlara talep artıyor. Bizde değerlendirmek istedik" diye konuştu.

"İnsanlar eskiden bayramda şeker veya kıyafet almaya çıkarlardı, şimdi ise araba almaya çıkıyorlar"

Aracını satmaya gelen Talha Can ise "Model yükseltmek için aracımı satıyorum. Dün ilana koydum bugün satılacak. İlana koyduğum andan itibaren yoğun bir telefon trafiği oluştu. Araç almak isteyenler gün boyunca beni aradı. Beklediğimden çok fazla bir taleple karşılaştım. Bayram yaklaşmadan bende yeni bir araç almak istiyorum. İnsanlar eskiden bayramda şeker veya kıyafet almaya çıkarlardı. Şu anda ise bayram yaklaşmadan otomobil alıyorlar. Oto galerilerde çok fazla bir yoğunluk var" dedi.

İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı
İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı
İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı
İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı

YORUMLAR
500
Çin'de İkinci El Konut Piyasası Mayıs Ayında Toparlandı Çin'de İkinci El Konut Piyasası Mayıs Ayında Toparlandı LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı! LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulunuyor
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 18:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: İkinci el araç piyasasında bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement