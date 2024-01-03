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İkinci El Otomobil Satışlarında Hasarlı Araç Plaka Sahtekarlığı - Son Dakika
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İkinci El Otomobil Satışlarında Hasarlı Araç Plaka Sahtekarlığı

İkinci el otomobil satışlarında satıcılar, hasarlı araçları plakalarını değiştirerek, alıcıları yanıltmaya başladı. Araç hasar kaydı sorgulama işlemi yapmadan araç alan vatandaşlara uyarı yapıldı. Galerici esnafı, araçların hasar kaydını şasi numarasından sorgulamaları gerektiğini belirtti ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İkinci El Otomobil Satışlarında Hasarlı Araç Plaka Sahtekarlığı
03.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:29
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İkinci el otomobil satışlarında satıcıların hasarlı araçları plakalarını değiştirip, satmaya başladığı belirtildi. Otomobil satın alacak vatandaşlara, şasi sorgulaması yapmadan araç almaları durumunda hasarlı araç uyarısı yapıldı.

Araç hasar kaydı sorgulamanın ikinci el araba alım satım işlerinde sıkça kullanılan bir işlem olduğu, satıcının ve alıcının bahse konu olan aracın herhangi bir hasar kaydının olup olmadığını ve herhangi bir kazaya karışıp karışmadığını bu sayede öğrenirken, ikinci el otomobil piyasasında 'plaka' sahtekarlığı yapılamaya başlandığı öğrenildi.

"Hasar kaydını şasi numarasından sorgulayın"

Otomobil sektöründe kötü niyetli insanların çoğaldığını ifade eden galerici esnafı Mustafa Başkonuş, "Perşembe günü ilanlarda bir araç gördüm ve araç çok temiz görünüyordu. Aracın hasar kaydını plaka ile sorguladım ve herhangi bir hasar kaydı çıkmadı. Alacağım şahıstan aracın ruhsatını istedim, şu an yanımda yok yarın sabah vereyim dedi. Ertesi gün oldu, ben yola çıktım ben bu şahıstan yeniden istedim ruhsatı. Çünkü aracı şasiden sorgulamam gerekiyor, bu işi de yaptığım için sorgulamadan çıkmam. Ruhsatı attığı an ruhsattan girdim şasi bilgilerini yazdım ve bir baktım araç ağır hasarlı çıktı. Şimdi ben plakadan sorguladığımda neden hasarsız çıktı, onu söylemek istiyorum. Aracın ruhsatta tescil tarihi olur. Bu araç ben gitmeden 1 gün önce işlem görmüş, devir alınmış ve aracın plakası değişmiş. Bunun için bu hasar kaydı çıkmamış. Aracı alırken mutlaka aracın hasar kaydını, aracın şasi numarasından sorgulayın. Yoksa mağdur olabilirsiniz, bu duruma biz düşmedik çok şükür" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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