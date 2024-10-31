İklim Değişikliği Tarımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İklim Değişikliği Tarımı Olumsuz Etkiliyor

İTB Başkan Yardımcısı Uçak, iklim değişikliğinin tarım ürünleri verimi ve kalitesini düşürdüğünü belirtti.

31.10.2024 19:18
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, iklim değişikliğinin üzüm, pamuk ve zeytin verimini ve kalitesini etkilediğini söyledi.

Uçak, Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'ndaki ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomide enflasyondaki gerileme, cari açıktaki azalmaya dair önemli göstergeleri izlediklerini belirtti.

Ekonomi aktörlerindeki enflasyona bağlı stresin fiyatlama alışkanlığından yatırım iştahına kadar her şeyi etkilediğini ifade eden Uçak, "Bu nedenle ekonomide günlük telaşın ötesine geçip üretim hayatımızı yüksek katma değer, ileri teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde radikal bir dönüşümden geçirmemiz şart. Türkiye için tarladan sanayiye her alanda kalıcı iyileşmenin yolunun ancak böyle bir değişimden geçtiğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Uçak, ekonomide tarımın önemli olduğunu, son 5-10 yılda olduğu gibi bu yılda iklim değişikliğinin etkilerini tarımda çok net hissettiklerini dile getirdi.

Birçok bölgedeki yetersiz yağışların, don ve dolu gibi hava olaylarının verim ile kaliteyi olumsuz etkilediğine işaret eden Uçak, şöyle devam etti:

"Örnek vermek gerekirse tahıl üretimi kuraklıktan çok etkilendi. Zeytin üretiminde rekor bir yıl yaşasak da yetersiz yağışların sofralığa ayrılacak zeytin miktarını düşürdüğünü söyleyebiliriz. Bölgemizin önemli ürünlerinden çekirdeksiz üzümde son 2 yıldır uzun yıllar ortalamasının çok altında bir üretimle karşı karşıyayız. Bu durumlarda iklim şartlarının önemli etkisi olduğunu biliyoruz. Kuraklığın etkisini bir diğer ürünümüz pamukta da hissettik. İklim değişikliği küresel bir sorun ve ülke olarak sadece bizim üstesinden gelebileceğimiz bir durum değil. Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadele yanında olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yaparak uyum sağlamaya çalışmak da bir o kadar önemli."

Uçak, iklim değişikliğine uyumda tarımsal önlemlerin alınması ve teknolojiyi etkin şekilde kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İklim Değişikliği Tarımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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