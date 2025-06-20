İKMİB'den Londra'da Ticaret Heyeti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik Londra'da başarılı bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İKMİB tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen İngiltere Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü Sektörel Ticaret Heyeti ziyareti başarılı şekilde tamamlandı.

Sektör için stratejik öneme sahip pazar konumunda olan İngiltere'ye Türk firmalarının erişimini kolaylaştırmak, Türk ürünlerini uluslararası alanda tanıtmak ve yeni ticari işbirlikleri geliştirmek amacıyla düzenlenen organizasyona, Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründen 16 firma katıldı.

Program kapsamında firmalar, İngiliz alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi ve potansiyel ticaret ortaklarıyla temas kurma fırsatı yakaladı.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük ve Ticaret Bakanlığı Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Melda Akoğlu Şişman'ın da yer aldığı heyeti, Londra Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen ziyaret ederek, pazar hakkında bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

"İngiltere, Türk plastik ev ve mutfak eşyaları sektörümüz için önemli pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ev ve mutfak eşyaları sektörünün katma değeri yüksek, yenilikçi ve tasarım odaklı ürünlerle dikkati çektiğini belirtti.

Pelister, İngiltere'nin ise bu ürünlerin alımında önemli pazar konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin ihracat potansiyelini artırmak, onları doğru alıcılarla buluşturmak ve yeni pazarlara açmak için bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin İngiltere'ye ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatı 2024'te 92,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ihracatın içerisinde plastikten ev ve mutfak eşyalarının İngiltere'ye ihracatı 45,8 milyon dolarla sektör içinde önemli paya sahip. İngiltere'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyadan ithalatı 2024'te 1,67 milyar dolar oldu ve Çin ile Fransa'dan sonra en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye. Bu kapsamda düzenlediğimiz heyet ile İngiltere'ye ihracatımızın artırılmasını ve İngiltere'nin küresel ithalatındaki payımızın yükseltilmesini hedefliyoruz. Londra'da gerçekleştirdiğimiz bu ticaret heyeti, Türk firmalarımızın global ölçekteki rekabet gücünü artırmalarına katkı sağlayacak."

Heyet kapsamında İngiltere'nin önemli market zincirlerine ( Tesco, Sainsbury's ve Morrisons) "retail tur" yapıldı.

"Retail tur" ile katılımcılar, tüketici alışkanlıklarını, ürün konumlandırmasını ve pazar trendlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Plastikten ev ve mutfak eşyaları ihracatçısı olan Türk firmaları, İngiliz alıcılarla ürün tanıtımlarının yapıldığı ve işbirliği fırsatları sunan ikili görüşme toplantılarında bir araya geldi.

Heyet boyunca 37 alıcı firma görüşmelere katılırken, toplamda 328 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.