İKMİB'den Londra'da Ticaret Heyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İKMİB'den Londra'da Ticaret Heyeti

20.06.2025 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKMİB, Londra'da ev ve mutfak eşyaları sektörüne ticaret heyeti düzenleyerek yeni işbirlikleri kurdu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik Londra'da başarılı bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İKMİB tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen İngiltere Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü Sektörel Ticaret Heyeti ziyareti başarılı şekilde tamamlandı.

Sektör için stratejik öneme sahip pazar konumunda olan İngiltere'ye Türk firmalarının erişimini kolaylaştırmak, Türk ürünlerini uluslararası alanda tanıtmak ve yeni ticari işbirlikleri geliştirmek amacıyla düzenlenen organizasyona, Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründen 16 firma katıldı.

Program kapsamında firmalar, İngiliz alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi ve potansiyel ticaret ortaklarıyla temas kurma fırsatı yakaladı.

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük ve Ticaret Bakanlığı Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Melda Akoğlu Şişman'ın da yer aldığı heyeti, Londra Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen ziyaret ederek, pazar hakkında bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

"İngiltere, Türk plastik ev ve mutfak eşyaları sektörümüz için önemli pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ev ve mutfak eşyaları sektörünün katma değeri yüksek, yenilikçi ve tasarım odaklı ürünlerle dikkati çektiğini belirtti.

Pelister, İngiltere'nin ise bu ürünlerin alımında önemli pazar konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin ihracat potansiyelini artırmak, onları doğru alıcılarla buluşturmak ve yeni pazarlara açmak için bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin İngiltere'ye ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatı 2024'te 92,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ihracatın içerisinde plastikten ev ve mutfak eşyalarının İngiltere'ye ihracatı 45,8 milyon dolarla sektör içinde önemli paya sahip. İngiltere'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyadan ithalatı 2024'te 1,67 milyar dolar oldu ve Çin ile Fransa'dan sonra en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye. Bu kapsamda düzenlediğimiz heyet ile İngiltere'ye ihracatımızın artırılmasını ve İngiltere'nin küresel ithalatındaki payımızın yükseltilmesini hedefliyoruz. Londra'da gerçekleştirdiğimiz bu ticaret heyeti, Türk firmalarımızın global ölçekteki rekabet gücünü artırmalarına katkı sağlayacak."

Heyet kapsamında İngiltere'nin önemli market zincirlerine ( Tesco, Sainsbury's ve Morrisons) "retail tur" yapıldı.

"Retail tur" ile katılımcılar, tüketici alışkanlıklarını, ürün konumlandırmasını ve pazar trendlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Plastikten ev ve mutfak eşyaları ihracatçısı olan Türk firmaları, İngiliz alıcılarla ürün tanıtımlarının yapıldığı ve işbirliği fırsatları sunan ikili görüşme toplantılarında bir araya geldi.

Heyet boyunca 37 alıcı firma görüşmelere katılırken, toplamda 328 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Finans, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İKMİB'den Londra'da Ticaret Heyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: İKMİB'den Londra'da Ticaret Heyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.