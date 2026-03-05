İKMİB Filipinler'de Ticaret Heyeti Düzenledi - Son Dakika
İKMİB Filipinler'de Ticaret Heyeti Düzenledi

05.03.2026 11:08
İKMİB, Filipinler'de ev ve mutfak eşyaları ticaret heyeti düzenleyerek 180 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Filipinler'de ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İKMİB'in Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen "Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti"ne İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük eşlik etti. Heyete sektörden 16 firma katılım sağlarken, organizasyon kapsamında 24 alıcı firma ile yaklaşık 180 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Heyet kapsamında Türk firmaları, plastik ev eşyaları, mutfak gereçleri, saklama ürünleri ve temizlik ekipmanları başta olmak üzere geniş ürün gamını Filipinli alıcılara tanıtma fırsatı buldu.

Program kapsamında Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, Manila Ticaret Müşaviri Volkan Göler ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Selçuk Bozok heyeti ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim gücü, kalite standardı ve rekabetçi fiyat yapısıyla dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Asya Bölgesi ise genç nüfusu, gelişen perakende sektörü ve artan tüketim hacmi ile firmalarımız açısından stratejik fırsatlar sunuyor. Filipinler'e gerçekleştirdiğimiz bu sektörel ticaret heyeti ile üyelerimizin pazarla doğrudan temas kurmasını ve kalıcı işbirlikleri geliştirmesini hedefledik. İhracatımızın sürdürülebilirliği açısından uzak ve alternatif pazarlarda daha güçlü şekilde yer almamız büyük önem taşıyor. Asya-Pasifik Bölgesi, önümüzdeki dönemde sektörümüz için öncelikli coğrafyalardan biri olmaya devam edecek. İKMİB olarak firmalarımızın küresel pazarlardaki payını artırmak amacıyla hedef ülkelere yönelik ticaret heyeti ve alım heyeti organizasyonlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Filipinler, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

İKMİB Filipinler'de Ticaret Heyeti Düzenledi

İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
SON DAKİKA: İKMİB Filipinler'de Ticaret Heyeti Düzenledi - Son Dakika
