İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor - Son Dakika
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İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor

23.05.2022 23:08

İktidara yönelik eleştirileriyle dikkatleri üzerine çeken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bu kez de TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hayat pahalılığın bütün kitleleri üzecek noktaya geldiğini ve çarşı pazara gittiğinde herkesin gidişattan sıkıntı ve endişe duyduğunu gördüğünü belirten Arınç, "Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor. Ben yaşadığımı söylerim" ifadelerini kullandı..

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç son dönemde gündem olan açıklamalarına devam etti. ABC Gazetesi'nden Ömer Şahin'e konuşan Arınç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TAYYİP BEY'İN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

"Ben hiçbir hesabın içinde olmadım. Üç, beş maaşın ya da herhangi bir görev talep etmedim. Allah bana bütün görevleri nasip etti. Bundan sonra da şunu verin diyecek halim yok. Ama AK Parti'nin Tayyip Bey'in başarılı olmasını istiyorum. Tekrar seçim kazanmasını istiyorum. İçim yanıyor ve bu feryadımı bazen ölçülü olarak dile getiriyorum.

"SEÇİM HER ZAMAN ERKENE ALINABİLİR"

Seçimi tam gününde yapmak Allah'ın emri değil, 3,5 ay öncesine de alınır. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendisi için gerekli gördüğü süre zannediyorum iki, üç aydır. O süreye dikkat edilerek seçim her zaman erkene alınabilir.

"HÜKÜMET SİSTEMİYLE İLGİLİ TARTIŞMANIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor. Bu tartışmanın önüne geçmek mümkün değil. Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili Hükümet içinde Sayın Fuat Oktay koordinasyonunda bir çalışma yapılmıştı. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dört seneyi geride bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sisteme adapte olduğu bundan vazgeçmek istemeyeceğini biliyorum. O yüzden halk tarafından kabul edilmiş sistemin devam edip etmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız belirleyecektir. Zaten ittifak ortağı da aynı düşünüyor.

"2 SENE ÖNCE 'SIKINTI VAR, TEDBİR ALINMALI' DEMİŞTİM"

Hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. En az 2 sene evvel, 'böyle bir sıkıntı var, hükümetimiz derhal tedbir almalı, bunu görmemek, inkar etmek veya basit görmek doğru değil' demiştim.

"HERKESİN GİDİŞATTAN SIKINTI, ENDİŞE DUYDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Bunu bütün içtenliğimle söyledim. Çünkü ben halkın içinde yaşıyorum. Sadece kendi bölgemde değil Türkiye'den gelen herkesin uğrak yerindeyim. Herkesin gidişattan sıkıntı, endişe duyduğunu görüyor, dinliyorum. Çarşı pazara gidiyorum. Markete bazen yalnız bazen eşimle gidiyorum.

"BİR SORUN ELLE TUTULUR İSE TÜİK RAKAMLARINA İHTİYAÇ YOK"

Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor. Bence bu rakamlara boğulmamak lazım. Bir sorun elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş ise TÜİK rakamlarına ne de başka bir şeye ihtiyaç var. Onlar ekonomik gösterge için önemlidir tabi. Ben yaşadığımı söylerim."

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Son Dakika Ekonomi İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor - Son Dakika


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