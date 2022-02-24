İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması

24.02.2022 16:23
İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri müdahalenin barış ve güvenliğe karşı bir adım olduğunu belirtti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri müdahalenin barış ve güvenliğe karşı bir adım olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihin, savaşların onarılamaz yaralara yol açtığını ve meşru müdafaa için olmayan savaşların kabul edilemez olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri harekatın barış ve güvenliğe karşı bir adım olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Sınırların askeri güç yoluyla değiştirilmesi Birleşmiş Milletler şartına aykırıdır. Ayrıca uluslararası hukuku hiçe sayarak yapılan bu tür operasyonlar, sadece güçlünün hukukunun geçerli olduğu ve gücü yetenin zorla kendi düzenini kabul ettirdiği, son derece zor ve belirsiz bir uluslararası ortama yol açar. Bir sivil toplum örgütü olarak Ukrayna halkı ile dayanışma içindeyiz. Tüm uluslararası toplumu bu krizin diplomatik olarak çözülmesi için çaba sarf etmeye, askeri harekatı ve çatışmayı durduracak etkili adımlar atmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İktisadi Kalkınma Vakfı, Rusya Federasyonu, Ayhan Zeytinoğlu, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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