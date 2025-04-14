İlçeye saadet zinciri şoku! Her 100 kişiden biri dolandırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İlçeye saadet zinciri şoku! Her 100 kişiden biri dolandırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde 490 vatandaşın, Stonex isimli uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 100 milyon lira kaptırdığı iddia edildi. Mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

14.04.2025 14:43
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Aydın'ın Çine ilçesinde yüzlerce vatandaş dolandırıcıların mağduru olduğu iddia edildi. İlçede Stonex isimli uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon TL kaptırdı.

SİSTEM BÜYÜK BİR VURGUNA DÖNÜŞTÜ

Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, Stonex isimli uygulama içinde oluşturulan gruplarda yatırım fırsatları vatandaşlara tek tek anlatıldı. Sistemin uzun vadede yüksek kazanç verildiği anlatılırken vatandaşlar ilk dönemlerde sorun yaşamadı. Ancak bir süre sonra, sistem büyük bir vurguna dönüştü.

İlçeye saadet zinciri şoku! Her 100 kişiden biri dolandırıldı

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KONUŞMAYA BAŞLADIK"

Mağdurlar arasında yer alan Mustafa Bozdağ, dolandırıcılarla sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını belirtti. İlçedeki çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan saadet zincirinin başlangıcı olduğu için üzgün olduğunu belirten Bozdağ, "Kendisini B.S. ismiyle tanıtan bir kadınla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Bana Stonex adlı uygulamadan bahsetti." dedi.

"BEN UYGULAMAYA GİRDİĞİMDE 300 LİRAYLA BAŞLADIM"

Uygulamanın 2016 yılında İstanbul Borsası'na girdiğini, yetki belgesi olduğunu ve yasal olduğunu iddia eden dolandırıcıya inanan Bozdağ, "Ben bu uygulamaya girdiğimde 300 lirayla başladım." dedi. Mağdurlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Teknoloji, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Aydın, Hukuk, Çine, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlçeye saadet zinciri şoku! Her 100 kişiden biri dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlçeye saadet zinciri şoku! Her 100 kişiden biri dolandırıldı - Son Dakika
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