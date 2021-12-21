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İletişim Vergisi ve MTV'den sonra bir zam da emlak vergisine: Yüzde 18,10 arttı - Son Dakika

İletişim Vergisi ve MTV'den sonra bir zam da emlak vergisine: Yüzde 18,10 arttı

21.12.2021 11:04

Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, gelecek yıla ilişkin emlak vergi değerleri belli oldu.

YÜZDE 18,10 ZAMLANACAK

Buna göre, 2022 yılına ait söz konusu değerler, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının (yüzde 36,20) yarısı olan yüzde 18,10 kadar artırıldı. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.

ALT VE ÜST SINIRLAR DA AYNI ORANDA YÜKSELDİ

Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi. Bu kapsamda, vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi. Söz konusu taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası için binde 6'lık oran belirlendi.

Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak hesaplandı.

İletişim Vergisi ve MTV'den sonra bir zam da emlak vergisine: Yüzde 18,10 arttı

Türkiye, konut, Vergi, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İletişim Vergisi ve MTV'den sonra bir zam da emlak vergisine: Yüzde 18,10 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İletişim Vergisi ve MTV'den sonra bir zam da emlak vergisine: Yüzde 18,10 arttı - Son Dakika
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