İlk etapta 50 tane olarak satışa çıkarılan en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi - Son Dakika
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İlk etapta 50 tane olarak satışa çıkarılan en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi

20.06.2022 20:40

Türkiye'de otomobil fiyatları artarken alıcılar ucuz otomobil araştırmaya başladı. 219 bin TL'lik fiyat etiketiyle çıkan ve ilk etapta 50 tane olarak satışa çıkan Citroen Ami, 25 dakika içerisinde tükendi.

Türkiye'deki otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken vatandaşlar, ikinci el eski modellere ve alternatiflere yöneliyor. Söz konusu alternatifler arasında ise kuşkusuz en çok Citroen Ami öne çıkıyor.

25 DAKİKADA TÜKENDİ

Citroen, uygun fiyatlı Ami'yi 2021'in son aylarında ülkemizde satışa sundu. Türkiye yollarına 219 bin TL'lik fiyat etiketiyle çıkan, standart otomobillerle kıyaslandığında yarı fiyata gelen ve elektrikli olmasıyla yakıttan tasarruf sağlayan bu model vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk etapta satışa çıkan 50 Citroen Ami, 25 dakika içerisinde tükendi.

İlk etapta 50 tane olarak satışa çıkarılan en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi

İNTERNET ÜZERİNDEN SATILIYOR

Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, internet üzerinden satılıyor. Aracı web sitesinden satın alan müşteriler, adrese teslim seçeneğinden faydalanabiliyor. Ami, saatte 45 km'ye kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü içeren bir deneyim sunuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Citroen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk etapta 50 tane olarak satışa çıkarılan en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk etapta 50 tane olarak satışa çıkarılan en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi - Son Dakika
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