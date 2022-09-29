Cumhurbaşkanı Erdoğan'da arsa projesi sözleri: Kampanyada rakamı 1 milyona çıkarmak istiyoruz

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören sosyal konut kampanyasına yönelik yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların 5 milyon sınırına yaklaştığını ifade ederekilk başta başvuru sayısının bu kadar olacağını öngöremediklerini ifade etti. Erdoğan, konuya ilişkin detaylı açıklamalar yaptı.

ARSALARIN SAYISINI ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Erdoğan vatandaşın arsalara alt yapısı hazır bir şekilde gelmesini istediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Fakat şimdi şartlar bizi öyle zorluyor ki hiç olmazsa şimdi şu arsa ama arsanın da tabii altyapısını yaparak bunları verelim. Bunu da vatandaşımız kendisi yapsın. Tabii şimdi biz 500 bin sosyal konuta bir defa süratle başlayalım, bir taraftan bu arsalara vatandaşımız altyapısı yapılmış olarak gelsin girsin, o da kendi konutunu yapsın. Böylece 1,5 milyon oluyor. Biz şimdi bu arsaların adedini artırırsak, ha arttırmayı düşünüyoruz. Az önce de söyledim 1 milyon 175 bin toplu konutu biz yaptık, başkası değil. Daha önce de söyledik. Yani parasal olarak bizim bir sıkıntımız yok ve biz bunları yaparız."

"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Erdoğan, çiftçilere, elektrik faturalarını aylık ödeme yerine hasat sonrasında ödeme imkanı sağladıklarını, önceki dönemlere ait borçları için de 5 yıla kadar vade ile hiçbir faiz işletilmeden geri ödeme imkanı getirdiklerinin müjdesini verdiklerini ifade etti., Birçok tarımsal ürünün alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli oranlarda artış yaparak bir kez daha üreticilerin yanında yer aldıklarını söyledi.

"YURT KAPASİTESİNİ 850 BİNE YÜKSELTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilere verilen günlük beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkardıklarını anlatarak yükseköğrenim yurtlarının kapasitesini 850 bine yükselttiklerini kaydetti. Erdoğan, Öğrencilerin beslenme yardımını aylık 750 liradan 1800 liraya yükselttiklerini açıklarken "Öğrenim kredisi borçlarının geri ödemelerinin sadece alınan ana para üzerinden yapılmasını da ne yaptık, açıkladık. Böylece kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırdık." söyledi.

ERDOĞAN YATIRIMCIYA SESLENDİ: DÜŞÜK FAİZLE KREDİYİ KAMU BANKALARINDAN AL

Ekonomiye ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Ocaktan itibaren bunun emarelerini çok rahat göreceğiz. Bir defa enflasyondan önce şu anda faize bakıyorum. Şu an itibarıyla biz faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum, diyorum ki, 'Eğer yatırımcıysan, bak kamu bankaları başta olmak üzere şu anda faiz 12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha aşağı inecek ve daha aşağı inmek suretiyle de bu enflasyonu da ne yapacak, onu da baskılayarak aşağı indirecek.' Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Şimdi bizim beşli başlığımız var, yatırım, istihdam, üretim, cari harcama noktasında özellikle oradaki büyümeyi arzu ettiğimiz istikamete getirmek. Şimdi bu beş başlıkla bir defa gel, yatırımını yap ve düşük faizle krediyi birinci derecede kamu bankalarından al. Adımını at, hem istihdam sağla hem üretim hem ihracatta sen de yerini al ve bir de ülkenin büyümesine katkı sağla. İnşallah bu yıl içerisinde beklemeden hemen yılbaşından itibaren de neticelerini almaya başlayacağız."