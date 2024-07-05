Samsun İlkadım Belediyesi ve SGK arasında imzalanan protokolle emeklilere indirim sağlanacak

Ekonomi

Samsun'un İlkadım Belediyesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emekli vatandaşlara, belediyeye ait tüm tesislerde ve otoparklarda yüzde 30 indirim sağlanacak. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Emeklilerimizin huzurlu bir emeklilik hayatı geçirebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya'yı makamında ağırladı. Ziyarette, '2024 Emekliler Yılı' dolayısıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında tüm emekliler ve birinci derece yakınları, İlkadım Belediyesinin tesislerinden ve belediyeye ait otoparklardan yüzde 30 indirimli faydalanacak.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Hayata geçirilen sosyal projelerle emekli vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımızın çocuklarının düğünleri için ücretsiz düğün salonu tahsisi projemizi hayata geçirmiştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmesiyle birlikte, SGK İl Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık. Protokol çerçevesinde, 2024 yılının sonuna kadar tüm emekli vatandaşlarımız ve birinci derece yakınları, emekli kartlarını göstererek belediyemizin tesislerinden yüzde 30 indirimli faydalanabilecek. Ayrıca tüm emekli vatandaşlarımız, belediyemize ait otoparklardan da yüzde 30 indirimli olarak faydalanabilecek. Bu protokol ile çalışma hayatına uzun yıllarını vermiş emeklilerimize sosyal ve ekonomik anlamda destek sağlayacağız. Emeklilerimizin huzurlu bir emeklilik hayatı geçirebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN