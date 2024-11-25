İmalat Sanayinde Yatırım Artışı Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

İmalat Sanayinde Yatırım Artışı Bekleniyor

TCMB'ye göre, 2025'te imalat sanayindeki yatırımların artması öngörülüyor. 2024'te ise azalma bekleniyor.

25.11.2024 11:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre, imalat sanayi genelinde 2025 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2024'e oranla artması bekleniyor.

TCMB tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.785 iş yerinin yanıtlarından derlenen 2024 yılı güz dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri yayımlandı.

2024 yılı güz dönemi anket sonuçlarına göre, 2024 yılında yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler zayıflamaya devam ederken, işyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde de artışın bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor.

İmalat sanayi genelinde, 2025'te yapılması öngörülen yatırımların 2024 yılına göre artacağı tahmin ediliyor. Tüm büyüklük gruplarında 2025'te yatırım harcamalarının artacağı beklenmekte olup, artış beklentilerinin üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerlerinde daha düşük seviyede olduğu gözlendi.

Yatırımın yapısı

Amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2024'te imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok, yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, onu sırasıyla, üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedefleri izledi.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2024 yılındaki yatırımların üretimde çalışan sayısı 50 ve 249 arası olan işyerleri için daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi, diğer büyüklük gruplarında ise daha çok üretimde verimliliğin artırılması amacına yönelik olduğu görüldü.

2025'te ise imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik olacağı, onu sırasıyla yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörülürken, 2025 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok üretimde verimliliğin artırılması amacına yönelik olacağı tahmin ediliyor.

Yatırımı artıran faktörler

Yatırımları artıran unsurlar 2024 ve 2025 yılları için değerlendirildiğinde, imalat sanayi genelinde talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu görüldü. Yatırımları artıran faktörler önceki dönem verileri ile karşılaştırıldığında ise teknik faktörlerin payının son dönemde belirgin bir şekilde arttığı gözlendi.

Kaynak: AA

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