İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi\'nde Artış

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki artışta, ABD'nin yanı sıra Avrupa pazarında izlenen toparlanmanın etkili olduğunu ifade etti.
Bakanlıktan, İSO tarafından hazırlanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, endeksin geçen yılın ikinci yarısında denge seviyesi olan 50'nin altında seyrettiği anımsatılarak, "Endeks, ocak ayında 50,6 iken, şubatta 51,1'e yükselerek son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı." değerlendirmesinde bulunuldu.
Söz konusu artışta, ABD'nin yanı sıra Avrupa pazarında izlenen toparlanmanın etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak Türkiye'nin Avrupa pazarındaki önemli ticaret ortaklarından Almanya ve Fransa'nın ekonomik aktivitesindeki daralmanın devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Orta Doğu'da ise dış talep açısından güçlü görünümün korunduğu bildirilerek, şubatta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21,1 milyar dolar olduğu, böylece en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldığı belirtildi.
Şubat ayında yıllıklandırılmış ihracatın ise 258,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhracattaki artış ve ithalattaki azalış performansı sonucunda Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız, şubat itibariyle toplam 29,2 milyar dolar azalışla yıllıkta 93 milyar dolara geriledi. Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisiyle dış ticaretteki bu olumlu sonuçlar devam edecektir. Bir yandan makroekonomik çerçeveyi güçlendiren adımlar atarken bir yandan da ticaret diplomasimizi artırma, ihracatımızın menzilini ve hacmini genişletme, ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmalarımız devam edecektir. Kaynaklarımızın etkin, verimli ve katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesi büyüme kapasitemizin artırılması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla inovasyon, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve adil bölüşüm, önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz olmayı sürdürecektir."???????
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Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak. Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak. Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.
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