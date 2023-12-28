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İMMİB, iklim değişikliğine uyum için su kaybını önlemeyi hedefliyor - Son Dakika
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İMMİB, iklim değişikliğine uyum için su kaybını önlemeyi hedefliyor

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Avrupa Birliği'nin desteğiyle 'Su Kaybının Önlenmesiyle İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklılığın Desteklenmesi' projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, kimya ve maden sektörlerinde su yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması ve su kaybının azaltılması amaçlanıyor.

İMMİB, iklim değişikliğine uyum için su kaybını önlemeyi hedefliyor
28.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:57
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İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Avrupa Birliği'nin desteğiyle "Su Kaybının Önlenmesiyle İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklılığın Desteklenmesi" projesini hayata geçiriyor.

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, projeyle, kimya ve maden sektörlerinde su yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması yoluyla iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılığın desteklenmesi hedefleniyor. Projenin hibe sözleşmesi İMMİB Koordinatör Başkanı Adil Pelister tarafından imzalandı.

Projeyle, Marmara Bölgesi'nde kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ile metal olmayan mineral ürünlerin imalatında su kaybının azaltılması amaçlanıyor. Bu sayede, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin yavaşlatılması ve dayanıklılığın artırılması da hedefleniyor.

Proje kapsamında, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların üretim süreçlerindeki su kullanımlarıyla ilgili birtakım analizler yapılacak.

Su yönetimi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, Avrupa'da yürütülen iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve bu tecrübelerin yaygınlaştırılması da planlanıyor.

Kaynak: AA
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