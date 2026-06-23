IMO, Hürmüz Boğazı'nda Mahsur Kalan Denizciler için Tahliye Planını Başlatıyor - Son Dakika
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IMO, Hürmüz Boğazı'nda Mahsur Kalan Denizciler için Tahliye Planını Başlatıyor

23.06.2026 19:09
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IMO, İran ve ABD'nin mutabakatıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 bin denizcinin tahliyesine başladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ABD/İsrail- İran savaşının başlaması sonrası Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin durma noktasına gelmesiyle Körfez'de yaklaşık 4 aydır mahsur kalan 11 bin denizci için tahliye planının uygulanmasına başlanacağını duyurdu.

IMO'dan yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, "Binlerce masum denizci için aylar süren zorluk ve sıkıntı ve tüm dünya için olumsuz etkilerinin ardından, deniz güvenliğini yeniden tesis etmeye ve sivil gemilere yönelik kabul edilemez saldırılara son vermeye yönelik kararlı bir adım olan, ABD ve İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde hayatını kaybeden dört denizciyi saygıyla andığını kaydeden Dominguez, şu bilgileri paylaştı:

"Halen bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlayacağız. Bu büyük çaplı operasyon, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı devletleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın işbirliği içinde yürütülecek. Bu operasyonları desteklemek için gerekli güvenlik garantilerini aldık ve güvenli seyir koşullarını titizlikle doğruladık. Denizcilerin güvenliğini ve küresel ticaretin sürekliliğini sağlamaya tam olarak kararlıyız."

Açıklamada Umman'ın denizcilerle paylaştığı bildirime de yer verildi. Söz konusu bildirimde Umman'ın IMO ile işbirliği içinde çalışarak tüm gemilere belirtilen koordinatlarla tanımlanan bir geçici deniz koridoru seçeneği sunduğu belirtildi.

Mevcut koşullarda çarpışma riskinin yüksek olması nedeniyle gemi trafiğinin kademeli ve kontrollü şekilde boşaltılması gerektiği ifade edilen bildirimde, bu riskleri azaltmak için IMO'nun Umman makamlarıyla tam koordinasyon içinde gemi gruplarına dayalı aşamalı bir yaklaşım geliştirdiği bildirildi.

Bildirimde IMO'nun mahsur kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan ayrılması için trafik ayırma sisteminin güneyi ve kuzeyinde olmak üzere iki geçici rota önerdiği belirtilerek, belirlenen gruplarda yer alan gemilerle iletişime geçileceği ve tahliye için gerekli talimatların sağlanacağı aktarıldı.

ABD/İsrail-İran savaşının 28 Şubat'ta başlamasının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerine sınırlama getirmesi nedeniyle özellikle Basra Körfezi'nde çok sayıda gemi ve bu gemilerdeki denizciler mahsur kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IMO, Hürmüz Boğazı'nda Mahsur Kalan Denizciler için Tahliye Planını Başlatıyor - Son Dakika

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