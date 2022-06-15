İmzalar Sarıgöl için atıldı - Son Dakika
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İmzalar Sarıgöl için atıldı

15.06.2022 14:34
İmzalar Sarıgöl için atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan Dolu Savar Projesi, Sarıgöl Meydan Projesi ve ilçenin muhtelif noktalarında ilgili firmaların kazımları sonrasında oluşan kilit parke taş ihtiyacını karşılamak üzere 100 bin metrekarelik taş tedarikini içeren 3 protokol imza altına alındı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Hizmet ve yatırımlara ilişkin görüşen Başkan Ergün ve Başkan Selçuk; iki belediyenin işbirliği ile Sarıgöl'e kazandırılacak projeler için ilgili protokolleri imzaladı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sarıgöl Belediye Başkanlığı olarak aramızda 3 tane protokol düzenliyoruz. Bu protokollerin ilki; Sarıgöl bölgesinde değerli Başkanımızın Çiftçi Malları ile ortaklaşa hayata geçirdiği Dolu Savar Projesine destek oluyoruz. Son zamanlardaki iklim değişikliğinden kaynaklı dolu yağmaları ile ilgili tespit edilen alanlarda doluların ve zararın önüne geçmek amacıyla vatandaşımıza ürünlerini daha sağlıklı üretebilmeleri noktasında dolu savar desteği vererek, projenin içerisinde yer alıyoruz. Manisa Valiliğimiz de 2 dolu savar desteği ile proje ortaklarından biri olacak. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Belediyesi ve Çiftçi Malları olmak üzere ortaklaşa bu projeyi hayata geçiriyoruz. 10 adet dolu savarın yüzde 50 katkısını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz veriyoruz. İki tanesini Sayın Valiliğimiz veriyorlar. Diğer 5 adedi de Çiftçi Malları ve Sarıgöl Belediyesi ortaklaşa finansını sağlama noktasında olacak" dedi.

'Sarıgöl Meydan' projesi geliyor

İmzalanan ikinci protokol hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Ergün, "Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan Sarıgöl Meydanı Projesi için imzaları attık. Meydan düzenlemesinin yapılması, şehrin göbeğindeki ana merkezde olan bir alanın düzenlenmesiyle ilgili projeyi Sayın Başkanımız zaten hazırlatmıştı. Bunda yine projenin yapımı için yüzde 50 yüzde 50 yapılması noktasında mutabakat sağladık. Bu da Sarıgöl'ümüze güzel bir proje olarak armağanımız olacak" diye konuştu.

Sarıgöl'e kilit parke taş desteği

İmzalanan son protokol hakkında bilgi veren Başkan Ergün, "Üçüncü protokolümüz de, mevcut mezarlık alanları, yerleşim birimlerimiz, tamire müsait alanlarda ilgili kurumların kazımları sonrasında oluşan taş eksikliğini giderilmesi noktasında yine Salihli'deki kendi taş üretim fabrikamızda ayda 10 bin metrekare olmak üzere Sarıgöl'ümüze de şu anda 100 bin metrekarelik taş sevkiyatının protokolünü imzalamış bulunuyoruz. Burada bütün amaç, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti en kısa süre içerisinde onların daha mutlu olabilecekleri hizmetleri yansıtabilmek. Ben başta değerli Başkanımız olmak üzere Sarıgöl Belediyesinde emeği geçen, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ noktasında emeği geçen bütün çalışanlarıma teşekkür ediyorum. İşimiz hizmet, işimize bakıyoruz, hizmetimize bakıyoruz. Her şey vatandaşımızın mutluluğu için. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ardından açıklamalarda bulunan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Bugün Sarıgöl için hizmet ve yatırım anlamında önemli bir gün. Kilit parkeden başlayacak olursak, ilçemizde kırsal mahallelerde sokaklarda, mezarlık yollarında ihtiyaç olan her yerde vatandaşımızın yolları rahatı ve refahı için Büyükşehir'den taş tedarikimizi yapıp, döşemesi de Sarıgöl Belediyesi'ne ait olacak şekilde işbirliği içerisinde vatandaşımıza bu güzel hizmeti sunacağız. Yine Büyükşehir Belediyemizle beraber, projesini bizim yaptırdığımız, Başkanımıza sunduğumuz ve Sayın Başkanımızın da onayladığı ve bunun sonucunda ortaklaşa yüzde 50 yüzde 50 karşılayacağımız Sarıgöl'e meydan projesini hayata geçireceğiz. 2018 yılında bu Pazar yerini kaldırmıştık. İlçenin tam merkezinde yer alan. Pazar yerini yaptık bitirdik, şimdi orası boşaldı. İlçenin merkezinde, ferah bir alan, etkinliklerin yapılabileceği, halkın isteklerine cevap verebilecek bir meydan projesi. İşbirliği içerisinde bu projeyi da hayata geçireceğiz. Sarıgöl, Sultani Üzümde bölgemizde ve ülkemizde en önemli yeri teşkil ediyor. Çünkü ihracatlık üzüm yetiştiriyor. Yüzde 95 geçim kaynağı üzüm. Büyükşehrimizin kırsalda oldukça fazla desteği var. Başkanımıza bir proje sunmuştuk. Bu projede başkanımız yine Sarıgöl'e ve Sarıgöl üreticisine desteğini esirgemedi. Özellikle bu mevsimde yağışlar doluya sebebiyet vermekte. ve bu dolu yağışı üzüm üretimini oldukça ciddi şekilde etkilemekte. İhracatlık üzümü özellikle kalite anlamında etkilemekte. Biz bu zararın önlenmesi için çiftçimizin üzümünün kıymetlenmesi ve gelecekte bunun döviz olarak ülkemize gelir getirmesi için dolu savar sisteminin ilçenin son üç yılda doludan en çok etkilenen muhtelif yerlerine kurulumunu sağlayacağız. Üzümcülerin böyle bir desteğe gerçekten ihtiyacı vardı. Geçen haftaki yağışlar bunu bir kez daha hissettirdi. Tüm projelerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Birinci dönemde olduğu gibi, bu dönemde de işbirliği içerisinde kazandıracağımız projelerimiz ilçemize hayırlı olsun. İlçem adına Sarıgöllüler adına bu destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a teşekkür ederek, 'Helali hoş olsun' dedi. - MANİSA

İmzalar Sarıgöl için atıldı
İmzalar Sarıgöl için atıldı
İmzalar Sarıgöl için atıldı
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Kaynak: İHA

Cengiz Ergün, Sarıgöl, Selçuk, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmzalar Sarıgöl için atıldı - Son Dakika

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