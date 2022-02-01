İnegöl Belediyesi'nden istihdama destek

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Dönmez Group firmasının koltuk ve mobilya üretimi için 50 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Dönmez Group firması için 50 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Dönmez Group firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Dönmez Group firması; 2 bayan çay ve temizlik görevlisi, 4 erkek mobilya montaj ustaları, 2 erkek mobilya kesim, ebatlama operatörü ve yardımcıları, 2 erkek yatar makine operatörü, 4 erkek bantlama operatörü, 8 erkek ambalajlama usta ve yardımcıları, 4 erkek delik makine operatörü ve yardımcıları, 10 kişi erkek ve kadın boya ve zımpara usta ve yardımcıları, 6 erkek koltuk döşeme ustası, 2 erkek ön hazırlama, 6 bayan kumaş kesim ve dikiş ustası personel alımı yapacağını duyurdu. Toplam 50 personel için başvurular 03 Şubat Perşembe günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA