Üye Girişi
İnegöl Belediyesi'nden istihdama destek - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nden istihdama destek

01.02.2022 16:31
İnegöl Belediyesi'nden istihdama destek

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Dönmez Group firmasının koltuk ve mobilya üretimi için 50 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Dönmez Group firmasının koltuk ve mobilya üretimi için 50 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Dönmez Group firması için 50 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Dönmez Group firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Dönmez Group firması; 2 bayan çay ve temizlik görevlisi, 4 erkek mobilya montaj ustaları, 2 erkek mobilya kesim, ebatlama operatörü ve yardımcıları, 2 erkek yatar makine operatörü, 4 erkek bantlama operatörü, 8 erkek ambalajlama usta ve yardımcıları, 4 erkek delik makine operatörü ve yardımcıları, 10 kişi erkek ve kadın boya ve zımpara usta ve yardımcıları, 6 erkek koltuk döşeme ustası, 2 erkek ön hazırlama, 6 bayan kumaş kesim ve dikiş ustası personel alımı yapacağını duyurdu. Toplam 50 personel için başvurular 03 Şubat Perşembe günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

YORUMLAR
500

İnegöl Belediyesi, İstihdam, İnegöl, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi'nden istihdama destek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:21 Edirne esnafı, Bulgar müşterilerini dört gözle bekliyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nden istihdama destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement