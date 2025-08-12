ING, İhracat Kredilerini Dijitalleştiriyor - Son Dakika
ING, İhracat Kredilerini Dijitalleştiriyor

12.08.2025 11:52
ING, şahıs firmalarına ihracat kredisi süreçlerini hızlandırarak dijital bankacılığı kolaylaştırıyor.

ING, Türk lirası ve döviz cinsinden ihracat kredilerini İşim için Hızlı Limit akışına entegre ederek şahıs firmalarının ihracat kredisi ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı hedefliyor. İşletmelere döviz dönüşüm destekli İBKB hizmeti sunulurken, tüm kurumsal müşteriler açık bankacılık ile tüm banka hesaplarına tek ekrandan ulaşabiliyor.

ING, hayata geçirdiği uygulamalar ile KOBİ ve ticari şirketler için bankacılığı zahmetsiz hale getirmeye devam ettiğini duyurdu. İşletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği ING KOBİ Dijital ürünleri ile erişilebilir bir bankacılık hizmeti sunuluyor. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezinde konumlandıran ING Türkiye, tüzel müşterilerine yönelik dijital hizmetlerini genişleterek her an her yerden ulaşabilecekleri dijital deneyim sunmayı amaçladığını açıkladı.

ING Mobil üzerinden dijital olarak onaylanabilen Dijital Genel Kredi Sözleşmesi, işletmelere hız ve operasyonel imkan sağlarken, kağıt tüketimini azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Ayrıca ING, mevcut ve yeni müşterilerine ING Mobil ve internet şubesi üzerinden yapılabilen İşim İçin Anında Kredi başvurularına sigorta hizmeti de sunuyor, böylelikle işletmeler Kredili Hayat Sigortasından da yararlanabiliyor. Bununla birlikte, tüm kurumsal müşteriler açık bankacılık ile tüm banka hesaplarına tek ekrandan ulaşabiliyor.

Şahıs firmalarına ihracatlarını artırma ve finansal esneklik imkanı

Şahıs firmalarının finansmana erişimini daha da kolaylaştırmak adına Türk lirası ve döviz cinsinden ihracat kredilerini İşim için Hızlı Limit akışına entegre eden ING, bu yeni düzenleme ile şahıs firmalarına ihracat kredisi ihtiyaçlarını daha hızlı ve otomatik bir şekilde karşılayabilme imkanı sunduğunu duyurdu. Ayrıca ING Leasing ürün ve hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İşim İçin Hızlı Limit sürecinde bu taleplerini de iletebiliyorlar. Bu sayede, şahıs firmaları hem ihracatlarını artırma hem de finansal esnekliklerini geliştirme fırsatına sahip oluyor.

Bununla birlikte, işletmeler döviz dönüşüm destekli İBKB işlemi ile kurumsal internet şubesi aracılığıyla dijital döviz dönüşüm desteğinden faydalanabiliyor. İşletmeler, kendilerine kayıtlı olan gümrük beyannamelerinin görüntülenmesini sağlayan izleme ekranına izleme menüsünden ulaşabiliyor, arama kriterleri belirleyerek sonuçlarını Excel ile PDF formatında da indirilebiliyor. ING'li işletmeler, ihracat işlemleri menüsünde yer alan Havale İzleme menüsü ile seçtikleri hesaba yapılan para transferlerini de görüntüleyebiliyor.

"Dijital çözümlerimizle bankacılığı zahmetsiz hale getiriyoruz"

Müşteri deneyimini önceliklendirdiklerini aktaran ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, şunları söyledi: "Dijital çözümlerimizle bankacılığı zahmetsiz hale getirerek işletme sahibi müşterilerimizin bankacılıkla harcadıkları zamanı en aza indirmeyi ve onların işlerine daha fazla vakit ayırmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz. Kredi kullandırım süreçlerinden ihracat işlemlerine ve para transferi takibine kadar birçok adımı dijital ortama taşıyarak müşterilerimize esneklik ve kolaylık sunuyoruz. Dijitalden sunduğumuz Hızlı Limit, Anında Kredi, Profesyonel Limit gibi yenilikçi hizmetlerimizle her müşterimizin ihtiyacına yanıt verecek bütüncül çözümler sunma hedefiyle ilerliyoruz. Bugün tüzel segmentte dijital müşteri edinim oranımız yüzde 86'ya ulaşırken, bu oran şahıs işletmelerinde yüzde 90'ı buluyor. Ayrıca, kredi kullandırımlarımızın yüzde 77'sinden fazlası dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Tüzel müşterilerimizin bankacılık işlemlerini her an, her yerden, kesintisiz ve zahmetsiz şekilde yürütebilmelerine olanak sağlamak için yenilikler hayata geçirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

