Üye Girişi
Bonds & Loans'dan ING'ye 2 ödül - Son Dakika

Bonds & Loans'dan ING'ye 2 ödül

08.12.2021 11:48
Bonds & Loans'dan ING'ye 2 ödül

ING'nin yer aldığı iki finansman işlemi, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın organizasyonlarından 'Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021' kapsamında iki ödüle layık görüldü.

ING'nin yer aldığı iki finansman işlemi, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın organizasyonlarından 'Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021' kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Finansman alanında uluslararası uzmanlık ve deneyime sahip ING'nin yer aldığı iki finansman işlemi, GFC Media Group tarafından düzenlenen, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın organizasyonlarından 'Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021' kapsamında iki ödüle layık görüldü. ING'nin kreditör olarak yer aldığı sürdürülebilirlikle bağlantılı Denizbank DPR (Diversified Payments Right) Seküritizasyon İşlemi 'Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi' ödülünü alırken, ING'nin ortak lider düzenleyici bankalardan biri olarak destek verdiği İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tahvil İhracı ise 'Yılın En İyi Kurumsal İşlemi' olarak seçildi.

"Uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz"

Bankalarının finansman alanında dünya çapındaki yetkinliğini vurgulayan ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, "Uluslararası piyasalardan sağlanan ve özellikle uzun vadeli finansmanların ülke ekonomisinin gelişimi açısından önemli olduğuna inanıyoruz, bu kapsamda banka olarak uluslararası uzmanlık ve deneyimimiz ile Türkiye'de farklı birçok finansman işleminde aktif olarak yer almaktan ve Türkiye'deki kurumları desteklemekten mutluyuz. Kreditör ve ortak lider düzenleyici olarak destek verdiğimiz iki işlemin de sektörde oldukça saygı duyulan Bonds & Loans Türkiye Ödülleri 2021 kapsamında ödüllendirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. Banka olarak, Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaya ve uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Bonds & Loans'dan ING'ye 2 ödül

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Finans, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bonds & Loans'dan ING'ye 2 ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:57 "Fiyat artışlarının dolarla ilgisi yok" diyen besiciden, tavuk fiyatlarındaki artışa karşı ilginç protesto: Ücretsiz dağıtıyor
Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor 11:43 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak 22:12 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:59 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
"Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım         
11:47
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! Baskında kurtarılan 4 attan kötü haber Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! Baskında kurtarılan 4 attan kötü haber         
11:02
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 12:07:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bonds & Loans'dan ING'ye 2 ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement